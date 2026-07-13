Ayuntamiento de Málaga
De la Torre anuncia que volverá a ser candidato a la Alcaldía de Málaga: "Creo que será la última"
El alcalde malagueño asegura que se siente "útil" para la ciudad y desea continuar la "trayectoria de éxito" de Málaga tras dos décadas al frente del consistorio
Esperanza Mendoza
"Sí, voy a presentarme". Francisco de la Torre quiere seguir siendo el alcalde de Málaga. El esperado anuncio ha llegado este lunes en una comparecencia de prensa celebrada en el Patio de los Naranjos, como ya es habitual antes de las citas electorales, y a través de un vídeo que el propio regidor ha compartido en sus redes sociales.
Con un escueto pero contundente "mi respuesta es sí", el alcalde ha despejado definitivamente las dudas sobre su futuro político y ha confirmado que será, por séptima vez consecutiva, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027.
"Seguir trabajando al servicio de Málaga"
"Estoy dispuesto a seguir trabajando con entrega, con dedicación, al servicio de todos los malagueños, al servicio del bien común, para continuar la trayectoria de éxito que la ciudad de Málaga ha tenido en estos años", ha afirmado De la Torre, quien ha querido subrayar que los avances logrados por la ciudad son fruto del trabajo colectivo. "Ha sido el esfuerzo de todos, no solamente mío personal", ha precisado.
Durante su intervención, el actual alcalde de Málaga ha explicado que su objetivo sigue siendo coordinar y fortalecer un "ecosistema de colaboración" que permita consolidar el desarrollo de Málaga en ámbitos como la tecnología, la cultura, la sostenibilidad ambiental o el turismo de calidad.
La vivienda, el principal desafío
De la Torre ha reconocido, no obstante, que el crecimiento de la ciudad también ha traído consigo importantes retos. Entre ellos ha situado como principal preocupación el acceso a la vivienda. "Somos muy conscientes de los desafíos que la ciudad tiene hoy como consecuencia de ese éxito", ha señalado, recordando que la escasez de oferta tanto en venta como en alquiler está provocando un incremento de los precios.
Ha reclamado mayor agilidad para desarrollar nuevos suelos residenciales y ha insistido en la necesidad de resolver los problemas de suministro energético que, según ha explicado, están frenando proyectos urbanísticos como los de La Granja de Oliveros o las zonas de Campanillas, Los Martínez y San Ginés, además del crecimiento industrial y del Parque Tecnológico de Andalucía. "Es un tema en el cual no hay que parar por las próximas elecciones. Estamos trabajando en ello y seguiremos trabajando en ello", ha asegurado.
Más atención a los barrios y un ritmo más sostenible
Otro de los ejes que ha situado entre sus prioridades es la mejora de la calidad de vida de los vecinos y la atención a todos los barrios de Málaga. "Conseguir una calidad de vida máxima para los malagueños y tener una atención máxima a todos los barrios de nuestra ciudad son las inquietudes que me mueven a aceptar esa decisión", ha afirmado.
El regidor, de 83 años, ha reconocido además que su decisión de volver a concurrir a las elecciones está condicionada a rebajar el ritmo de trabajo para poder dedicar más tiempo al descanso y a la actividad física. "Tengo que tratar de hacer compatible el esfuerzo que supone volver a presentarme con la necesidad obvia que todos tenemos de procurar tener tiempo para cuidarnos y pensar cómo hacer las cosas para estar siempre en la mejor forma posible", ha explicado.
"Me siento útil para la ciudad"
Finalmente, De la Torre ha resumido el motivo que le ha llevado a aceptar de nuevo el reto electoral con una frase que ha puesto fin a las especulaciones sobre su continuidad: "Me siento útil en la ciudad y acepto que ese sentimiento de ser útil pueda prolongarse en el tiempo más allá de lo que es esta corporación".
Francisco de la Torre, de 83 años, está al frente de la Casona del Parque desde el año 2000, cuando sustituyó a la entonces alcaldesa Celia Villalobos tras su nombramiento como ministra. Desde entonces ha encabezado las candidaturas del Partido Popular en las elecciones municipales de 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023. Con el anuncio realizado este lunes, volverá a optar a la reelección en los comicios de 2027.
Fuente: La Opinión de Málaga
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