La pequeña Mónaco. Con este sobrenombre se conoce a uno de los destinos más populares y recomendados de Andalucía, considerado una auténtica joya de la costa almeriense. El lugar destaca por sus extensas playas de aguas transparentes, sus grandes dunas naturales, sus viviendas de lujo, una amplia oferta de ocio y todos los servicios propios de un turismo exclusivo y cuidado hasta el último detalle.

Este enclave, ubicado a ocho kilómetros de El Ejido y a solo media hora de Almería capital, es la Ensenada de San Miguel, más conocida como Almerimar. El nombre procede de una de las urbanizaciones más exclusivas de la zona, levantada en torno al puerto deportivo y al campo de golf.

Un entorno localizado en el espacio natural de Punta Entinas-Sabinar que tiene en sus playas, de arena gruesa y grisácea, uno de sus principales atractivos, repartidas en cinco tramos repletos de opciones para toda la familia. Así, los ciudadanos pueden disfrutar desde las playas más salvajes y únicas destinadas a los deportes acuáticos de viento, a los parajes más tranquilos y secretos con enormes y dunas, y los rincones más vírgenes e inexplorados de toda la comunidad autónoma.

Esta es la costa de Almería conocida como la ‘pequeña Mónaco’: tiene playas cristalinas, dunas, ocio y casas de lujo / Junta de Andalucía

Almerimar, la 'pequeña Mónaco' de Almería

De ese modo, entre sus diversas playas y calas se encuentran la playa de Poniente, la playa de Levante, Punta Entinas-Sabinar, San Miguel y Guardias Viejas, convertidas en la principal carta de presentación de Almerimar en todo el planeta.

Pero entre su amplia oferta también se encuentran su amplia variedad de instalaciones turísticas destinadas para los visitantes más selectos, como su enorme campo de golf, con casi una treintena de hoyos repartidos en más de 800.000 metros cuadrados de lagos, palmeras y zonas verdes.

Puerto de Almerimar / Turismo de Andalucía

El segundo puerto deportivo más importante de Andalucía, en Almerimar

Asimismo, este entorno se presenta como un lugar idóneo para los amantes de los deportes acuáticos gracias a la riqueza de sus playas y su intenso viento, que permiten disfrutar de actividades como kitesurf, windsurf, remo, buceo, piragüismo o vela. El rico patrimonio natural de la zona también hace posible disfrutar de otras muchas actividades deportivas como hípica, ciclismo o senderismo, entre otros muchos.

Pero si uno de los aspectos de Almerimar destaca sobre los demás es su gran puerto deportivo, considerado uno de sus enclaves más emblemáticos al situarse como el segundo puerto más importante de toda Andalucía. Un entorno con 1.100 puntos de atraque donde se pueden albergar embarcaciones de hasta 60 metros de eslora y que cuenta con toda clase de establecimientos de ocio y hostelería en los que disfrutar de los mejores planes y gastronomía.