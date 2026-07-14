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La izquierda rompe su silencio tras el incendio de Almería y exige explicaciones a Juanma Moreno: "¿Cuáles fueron las indicaciones en cada momento?"

El PSOE-A cuestiona la demora en la activación del nivel 1 de emergencia y los cortes de carretera tras las primeras llamadas al 112

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa ofrecida este martes en el Parlamento de Andalucía en Sevilla.

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa ofrecida este martes en el Parlamento de Andalucía en Sevilla. / Julio Muñoz / EFE

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Con el incendio de Los Gallardos ya controlado y a la espera de su extinción, la izquierda ha pedido explicaciones. El sistema EsAlert, el motivo de las llamas o la evacuación de los vecinos. Los líderes de la oposición del Parlamento de Andalucía han exigido que en el primer pleno, y último antes del verano, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparezca para explicar todos los detalles de lo que ha ocurrido.

10-07-2026.- Europa Press . Incendio en la provincia de Almeria entre los pueblos de Bedar y los Gallardos en donde han fallecido 12 personas por ahora los medios de extincion siguen trabajando para extinguir las llamas. Foto: Javier Carrion/EP. Javi Carrión;category_code_new

Incendio en la provincia de Almeria entre los pueblos de Bédar yLlos Gallardos- / JAVIER CARRION / Europa Press

Más de 7.000 hectáreas quemadas y 13 muertos. Este es el resultado del incendio que ha tenido lugar en Almería y en el que los servicios de emergencia todavía trabajan para poder extinguirlo. El incendio de Los Gallardos ha sido uno de los más dramáticos de la historia de España y el que suma más personas fallecidas en el país en lo que va de siglo XXI. Ahora, la izquierda quiere respuestas.

"Queremos conocer por qué desde el 112 se habían producido llamadas desde las 16:30, pero no se declaró el nivel 1 de emergencia hasta las 19:37", ha señalado la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero. La portavoz del PSOE-A ha pedido datos sobre "por qué no se procedió a los cortes de carretera hasta las 20:00" o "cuáles fueron las indicaciones en cada momento se trasladaron a la ciudadanía".

Explicaciones sobre el EsAlert

Andalucía se enfrenta a un verano "complicado" en materia de incendios forestales, como el propio presidente de la Junta ha repetido en múltiples ocasiones. Las fuertes lluvias de principios de año y las altas temperaturas de los últimos meses convierten el campo andaluz en el combustible perfecto para la propagación de las llamas. De hecho, ya ha ardido el triple de superficie que lo hizo el pasado 2025.

El próximo miércoles se celebrará el primer pleno de la legislatura, ya con Consejo de Gobierno. Ante este panorama, Montero, que ha pedido "no especular", pero sí que ha defendido que estas "son preguntas bastante lógicas". Así, todos los grupos han solicitado la comparecencia de un representante del Ejecutivo autonómico para explicar los por menores de las decisiones y confían en que quien tome la palabra sea Moreno.

En duda está también el envío del mensaje EsAlert, que el Gobierno andaluz decidió no mandar este sistema de alerta debido a que las viviendas estaban disgregadas y los expertos pensaron que podía causar "más confusión". Aun así, tanto Montero como el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo han coincidido en preguntarse: "Por qué, cómo y cuándo se toma esa decisión".

Vox y el cambio climático

"Máxima transparencia, máximo detalle, relación cronológica de los hechos, decisiones que se tomaron, informes técnicos que los sustentaron y explicaciones de lo que no se entiende", ha pedido el líder nacional de Izquierda Unida. Maíllo ha subrayado que su grupo ha guardado silencio para esperar a que el incendio se controlara y ha emplazado a los detalles que ofrezca el presidente de la Junta para hacer una valoración de la gestión.

14/07/2026 El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad en el Patio de Prensa del Parlamento de Andalucía. A 14 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha considerado este martes que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha demostrado que &quot;ser presidente del Gobierno no te exime de decir estupideces e imbecilidades&quot;, y que &quot;debe pedir perdón&quot; sobre su comentario en relación a la selección francesa de fútbol incluida en una columna suya publicada en el diario digital 'El Debate'. POLITICA María José López - Europa Press

El portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad en el Patio de Prensa del Parlamento de Andalucía. / María José López / Europa Press

"Una vez que ha pasado lo peor del incendio, ¿no pretenderá el gobierno que con 13 personas fallecidas en un incendio en Andalucía no se abra un debate y no se exijan explicaciones?", se preguntó García también este lunes. El andalucista ha asegurado que todavía hay muchas preguntas "sin resolver", es por ello que ha reclamado una "respuesta clara, inmediata y desde la más alta instancia" de la Junta de Andalucía.

Como han recordado las tres formaciones de la izquierda, esta situación se produce solo unos días después de que Moreno firmara junto a Vox un acuerdo donde se reduce la importancia del cambio climático. "¿Va a seguir el Gobierno en su política de negacionismo del cambio climático?", se preguntó García. Montero ha llegado a subrayar que Moreno ha realizado una "tomadura de pelo" al hablar de cambio climático tras el pacto.

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El presidente de la Junta ha confirmado a preguntas de los medios que el propio vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido comparecer. "No tenemos nunca ningún problema en comparecer y explicar", ha insisitido. Además, ha defendido que "Vox es Vox" y que son "dos partidos diferentes": "En aceptar la realidad del cambio climático, pues evidentemente no estamos de acuerdo".

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