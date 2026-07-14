Quién es Javier Cortés: del mitin en un banco de Los Remedios a la portavocía de Vox en el Parlamento de Andalucía

"Vox no asiste al homenaje a Blas Infante". Esto es lo que se lee en la foto tomada a un titular de un programa de televisión que Javier Cortés (Sevilla, 1978) tiene como encabezado en X. El diputado de Vox forma parte del ala más dura de la formación y desde ahora será el nuevo portavoz del partido de Santiago Abascal en el Parlamento de Andalucía y enfrenará al presidente Juanma Moreno en la Cámara autonómica.

Cortés siempre ha sido conocido en el sevillano barrio de Los Remedios por sus ideas reaccionarias y conservadoras. De hecho, fue de los primeros que decidió subirse al barco de Abascal. Él era uno de los que estaba junto al presidente del partido en aquel famoso mitin que dio en un banco de la calle Asunción cuando la formación daba sus primeros pasos institucionales.

"Éramos un pequeño grupo de amigos con una ilusión muy grande, que era meter a Santiago Abascal en el Congreso", recordaba en una entrevista en El Correo de Andalucía sobre los primeros pasos que dio la formación. Ahora, la entrada de Manuel Gavira en el Gobierno andaluz como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Articulación del Territorio y Justicia lo han convertido en el portavoz del grupo.

Gran vinculación al partido

Durante 25 años, el dirigente de extrema derecha trabajó en un departamento comercial de la empresa privada y se dedicó a la banca. Aun así, siempre estuvo vinculado a la política, primero con el activismo social y en la calle y ya luego con el activismo político e institucional. De hecho, durante un tiempo compaginó ambas inquietudes, hasta que se vio obligado a decantarse por una de ellas: la política de partidos.

En estos 11 años que han pasado, Cortés, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba, ha sido diputado en la última legislatura y fue presidente del partido en Sevilla, donde ha sido, según ha señalado su grupo en un comunicado, "uno de los protagonistas del crecimiento y consolidación de VOX en la provincia de Sevilla". Además, ha ostentado cargos a nivel nacional.

Este cargo es la recompensa a la lealtad que ha mantenido Cortés a su formación en este tiempo. No hay más que retrotraerse a la respuesta que daba cuando se le preguntaba por la crisis de Vox tras la expulsión del exportavoz del partido en Madrid, Javier Ortega Smith: "Los actos están llenos, la gente no nos pregunta por los nombres, la gente lo único que quiere es que les ayudemos a llegar a final de mes".

Postulados claros

Con rostro serio, Cortés siempre se situaba junto a Gavira en el pleno. Además, no duda ni un segundo en defender cuáles son para él las medidas que le resultan más relevantes: migración y campo, campo y migración. Tras más de una década, el diputado se conoce al dedillo los postulados de su formación. De hecho, ha sido uno de los encargados de negociar el acuerdo de Gobierno para Andalucía.

Los negociadores de PP y Vox atienden la comparecencia de Moreno y Gavira en el Parlamento. / Joaquín Corchero / Europa Press

El diputado de Vox siempre ha sido muy duro con las políticas del PP, a quien acusaba de ser lo mismo que el PSOE. "No estamos de acuerdo con ningún partido político", aseguraba en la anterior legislatura. Ahora Cortés tendrá que cambiar el tono contra Moreno y tomar una estrategia similar a las de la portavocía de los populares, donde defienden cada paso de la gestión del Gobierno autonómico.

Junto a Cortés estará también Rodrigo Alonso, que se mantendrá en el cargo de portavoz adjunto como lo ha sido en la anterior legislatura. Como el dirigente sevillano, con quien acostumbra a estar en el Parlamento autonómico, el diputado almeriense ha sido clave en las negociaciones. Además, se sumará al equipo de la portavocía como adjunta la periodista y nueva diputada por Córdoba, Paula Badanelli.