Mapa de calor en Andalucía: aumentan las alertas de Aemet el miércoles y jueves a cinco provincias antes del "episodio intenso" del fin de semana

Aemet ha anunciado un aumento de las alertas en Andalucía por altas temperaturas para el miércoles y el jueves que afectará a cinco provincias, con previsión de que los avisos por calor se mantengan en los siguientes días y probablemente se extiendan a más provincias. Un panorama que dibuja un mapa de calor con avisos amarillos y naranjas antes del "episodio intenso" de altas temperaturas previsto para el fin de semana.

Tras los avisos amarillos por calor de este martes en Almería, Granada y Málaga, la situación se agravará el miércoles, cuando las alertas se ampliarán a cinco provincias y subirán a nivel naranja en Almería y Granada, mientras que Córdoba, Jaén y Málaga permanecerán en amarillo. Todos los avisos estarán vigentes entre las 13.00 y las 21.00 horas. El jueves continuarán afectadas esas cinco provincias, aunque todas ellas con nivel amarillo y en la misma franja horaria.

Avisos por calor el miércoles en Andalucía. / Aemet

Aemet lo confirma: habrá un aumento claro de temperaturas el miércoles

El ascenso de las temperaturas será evidente este miércoles en buena parte de las capitales andaluzas. Córdoba pasará de 37 a 40 grados, mientras que Sevilla subirá de 33 a 37 y Huelva experimentará uno de los incrementos más destacados, desde los 28 hasta los 33 grados. También aumentarán las máximas en Cádiz, de 26 a 28 grados; Almería, de 31 a 32; y Málaga, de 37 a 38. En cambio, Granada se mantendrá en 39 grados y Jaén continuará con 37.

Avisos por calor el jueves en Andalucía. / Aemet

El jueves, según los valores disponibles, las máximas seguirán siendo elevadas, aunque con pocos cambios respecto al miércoles. Córdoba alcanzará los 39 grados, uno menos que en la jornada anterior, mientras que Málaga repetirá con 38 y Sevilla se mantendrá en 37. Huelva subirá hasta los 35 grados y Cádiz llegará a los 29. En comparación con el martes, las mayores variaciones se producirán en Huelva, con siete grados más, y Sevilla, con un incremento de cuatro. El extracto facilitado para el jueves no incluye las previsiones de las capitales de Almería, Granada y Jaén.

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