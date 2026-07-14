Muere un trabajador de 55 años tras caerle encima una pieza de hierro en Torredonjimeno, en Jaén

Un accidente laboral en Torredonjimeno ha terminado con la muerte de un trabajador de 55 años después de que una pieza de hierro le cayera encima en una nave industrial de la localidad jiennense. El suceso ha activado el protocolo judicial y las actuaciones de los organismos competentes.

Un hombre de 55 años ha fallecido este martes tras sufrir un accidente laboral en una nave situada en la calle Nicaragua, en el municipio de Torredonjimeno. El aviso se ha recibido a las 18:46 horas, cuando un testigo ha informado al centro coordinador de emergencias de que se había producido un siniestro en esas instalaciones.

Accidente laboral e investigación del suceso

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.También han intervenido la Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, cuyos profesionales han certificado el fallecimiento del operario y han solicitado la activación del protocolo judicial.

Además de los servicios de emergencia, el centro coordinador ha informado del accidente a la Inspección de Trabajo. También ha sido alertado el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, que participará en las actuaciones previstas tras este accidente laboral.

Jornada trágica en Andalucía

La muerte del trabajador en Torredonjimeno se suma a otra víctima mortal registrada este martes en Sevilla, donde una persona falleció tras salirse de la A-4 con su vehículo y chocar contra una farola a la altura de la salida del aeropuerto. En los últimos días, además, dos motoristas han perdido la vida en la provincia sevillana, uno en San José de la Rinconada y otro en la calle Torneo, junto a Plaza de Armas.