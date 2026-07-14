583 municipios de Andalucía están en "zona de peligro" de incendios forestales, pero solo 139 tienen planes locales de emergencia

El verano andaluz enfrenta una amenaza crítica: 593 municipios están declarados como 'zona de peligro' ante los incendios, pero el 76% carece de un plan de emergencias actualizado. La tragedia en Los Gallardos, que dejó 7.000 hectáreas calcinadas y 13 fallecidos, destapa la vulnerabilidad de las localidades que, a pesar del riesgo extremo, operan sin protocolos locales en vigor (PLEIF).

Las fuertes lluvias de principios de año y las altas temperaturas de los últimos meses hacen que el campo de Andalucía se convierta en el combustible perfecto para la propagación de los incendios. Al de Los Gallardos se suma el de Villanueva de los Castillejos, uno de los mayores incendios de la historia de Andalucía, o el último declarado en el paraje Arroyo de la Grulla, en Moguer. Las llamas crecen en los campos secos de la comunidad.

Incendio que se originó en un paraje de Villanueva de los Castillejos. / María José López / Europa Press

El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló este lunes en el puesto de mando avanzado de Almería, que "en lo que llevamos de verano tenemos tres veces más superficie quemada que la que teníamos el año pasado" y vaticinó "un verano complicado". El popular, que achacó está situación al cambio climático, pidió aumentar las investigaciones sobre los "incendios de nueva generación", ya que genera "situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas"

Solo el 23% de los municipios en riesgo extremo tiene un plan operativo

Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, por provincias, es Granada la que cuenta con más municipios en peligro, 146, en total. En Almería son hasta 101 las localidades donde el riesgo de incendios es mayor. El listado lo siguen Huelva, con 79; Málaga, con 75; Jaén, con 65; Córdoba, con 51, y, por último, Sevilla, que solo cuenta con 49.

Varios vehículos calcinados junto al restaurante Anita en Los Gallardos, Almería. / Carlos Barba / EFE

Los Planes de Emergencia establecen la organización, los procedimientos de actuación y la movilización de los recursos en la lucha contra los incendios forestales. Su desarrollo, que viene marcado en el Plan Infoca, es obligatorio para los municipios que se encuentran en zona de peligro y deben revisarse cada cuatro años. Sin embargo, son muchos los municipios que no cuentan con uno en vigor.

Pese a la necesidad de tener un plan establecido en caso de incendios, solo 138 de los 593 municipios que se encuentran en "zona de peligro" tienen un PLEIF, el 23,4%. De hecho, aunque estos tengan un plan, algunos como Villacarrillo llevan desde 2014 sin renovarlo. En total, 78 localidades, el 56,1%, tienen los planes caducados. Así, solo el 7,8% de los municipios andaluces tienen un plan en vigor.

Huelva, la única provincia que cuenta con planes en todas sus zonas de riesgo

Huelva, una de las zonas que más padece los fuegos, es la única provincia en la que todas las localidades de mayor riesgo cuentan con un PLEIF, aunque solo algo más de la mitad, 35, están en vigor en este momento. En el resto de provincias los municipios con PLEIF en orden no superan la decena. De hecho, la cifra de Huelva choca con las de Cádiz, donde solo dos municipios tienen plan y ninguno de ellos lo tienen en vigor en este momento.

Mapa interactivo PLEIF Andalucía Municipios andaluces con PLEIF homologado En verde, municipios con el plan en vigor. En rojo, municipios con el plan caducado. 61 en vigor 78 caducados Todas las provincias Todos los estados En vigor Caducado Restablecer vista Recargar cartografía Cargando cartografía oficial… Fuente: Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias

Si no se tiene un plan establecido el despliegue de medios es más complejo y se desarrolla de una forma improvisada. Los planes incluyen un inventario de recursos, un desglose de la cadena de mando o las rutas de evacuación en causa de una emergencia, así como los mecanismos de prevención ante las llamas. La Junta de Andalucía es la responsable de homologar el desarrollo de los mismos.

Contar con un plan de emergencias contra el fuego en vigor puede salvar vidas. Se ha visto con lo ocurrido en Los Gallardos, donde un grupo de vecinos decidió evacuar tarde y por un camino que se convirtió en una ratonera. Además, identificar los riesgos hace que estos disminuyan y permite un amayor cooperaicón de los recursos disponibles con los de otras administraciones.