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Vox recrimina a Juanma Moreno su encuentro con Pedro Sánchez en el incendio de Los Gallardos y recuerda su pacto de gobierno

El partido critica la gestión del Gobierno central y reclama "menos ideología y más sentido común" en la prevención de incendios

Manuel Gavira, atiende a los medios en Almonte, Huelva

Manuel Gavira, atiende a los medios en Almonte, Huelva / Joaquín Corchero / Europa Press

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El Correo

El Correo

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha expresado este martes su malestar por la imagen conjunta del presidente andaluz, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita de ambos a la zona afectada por el incendio de Los Gallardos, en Almería, una tragedia que dejó 13 fallecidos y arrasó 7.000 hectáreas.

"Lo último que necesitan las víctimas del incendio de Almería, los vecinos de Los Gallardos, es tener que soportar en el lugar de la tragedia al líder de la mafia de Moncloa y al responsable de la gestión criminal del accidente ferroviario de Adamuz. O al que dejó abandonadas a su suerte a las víctimas de la dana en Valencia", ha asegurado Gavira en un audio en referencia al presidente del Gobierno.

13/07/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) por el incendio forestal de Los Gallardos. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA POLÍTICA ALMERÍA FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) por el incendio forestal de Los Gallardos / FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

Vox reclama menos ideología y más responsabilidad

El socio de gobierno del PP en el Gobierno andaluz ha dicho que los andaluces están "hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades", por lo que se necesita "menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común".

Ha destacado la "obligación" de los responsables políticos de tomar "todas las medidas necesarias para limpiar los montes y gestionar bien" los bosques, y ha recordado que los incendios se apagan en invierno "con las necesarias medidas de prevención".

Prevención de incendios y gestión forestal

En este sentido, ha recordado que el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox incluye medidas "para recuperar el sentido común y dejar a un lado el fanatismo ideológico", y ha señalado que durante la dana Sánchez habló de cambio climático "cuando, si se hubiesen hecho las inversiones necesarias en infraestructuras hídricas que no se hicieron por su fanatismo ideológico, se pudiera haber evitado esa tragedia".

14/07/2026 Manuel Gavira y Javier Cortés ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA POLÍTICA VOX

Manuel Gavira y Javier Cortés, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía / VOX / Europa Press

Ha mostrado el apoyo de Vox y el compromiso de reconstruir la zona "y atender a los que lo han perdido todo", así como "desterrar el fanatismo ideológico y recuperar el sentido común que nos permita la limpieza de nuestros montes, la gestión de la masa forestal y la prevención eficaz de incendios".

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"Jamás van a ver en una foto a alguien de Vox con el representante de la mafia. El mayor problema que tenemos los españoles se llama Pedro Sánchez, y no vamos a parar hasta sentarlo en el banquillo de los acusados", ha subrayado el líder de Vox en Andalucía.

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