Andalucía, camino de los 44 grados: Aemet ya avisa de una posible nueva ola de calor en una nota urgente

Aemet ha emitido una nota urgente ante la llegada de un «episodio de temperaturas muy altas y persistentes» desde el sábado 18 de julio que afectará a buena parte de la Península y Baleares a partir del próximo fin de semana. El organismo advierte de un «calor muy intenso» que será especialmente acusado en Andalucía, donde los termómetros comenzarán a subir desde el mismo sábado y podrían alcanzar nuevamente los 40 grados en zonas del interior, especialmente en valles y depresiones fluviales. Aemet añade que el episodio «podría derivar en una nueva ola de calor», aunque todavía existe una elevada incertidumbre sobre su duración, extensión e intensidad definitivas.

Hasta 44 grados en Andalucía

El momento más intenso del episodio se espera entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio, cuando, según Aemet, «se podrían alcanzar los 40 ºC de forma generalizada» en el interior de la mitad sur peninsular. En el caso de Andalucía, el organismo prevé valores de entre 42 y 44 grados en depresiones y valles, lo que situaría a la comunidad entre las zonas más afectadas. Las noches también serán muy cálidas y se espera un «nivel de peligro importante durante las horas centrales», especialmente para las actividades al aire libre y las personas vulnerables.

El episodio estará provocado por el reforzamiento de una dorsal sobre la Península y el establecimiento de una dana al oeste, una combinación que permitirá la entrada de una masa de aire «cálido, seco y con polvo en suspensión» sobre buena parte del territorio. Además de Andalucía, también podrían alcanzarse los 40 grados en puntos de Castilla-La Mancha, el valle del Tajo y el interior de Mallorca, mientras que en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste se esperan máximas cercanas a los 39 grados.

Riesgo extremo de incendios y posible calima

Aemet advierte igualmente de que el peligro de incendios forestales aumentará hasta situarse en «valores extremos», acompañado de posibles «tormentas vespertinas secas» en áreas de montaña. El escenario más probable contempla un descenso progresivo de las temperaturas a partir del jueves 23, aunque en el tercio sur peninsular, incluida Andalucía, el calor podría mantenerse durante varios días más. El organismo no descarta escenarios alternativos en los que el episodio pueda «extenderse, e incluso intensificarse, hasta el viernes 24», con temperaturas todavía peligrosas durante el fin de semana.