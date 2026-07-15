Andalucía, camino de los 44 grados: Aemet ya avisa de una posible nueva ola de calor en una nota urgente
El calor se intensificará desde el sábado y alcanzará su punto álgido entre el martes y el miércoles, con noches muy cálidas, polvo en suspensión y riesgo extremo de incendios
Aemet ha emitido una nota urgente ante la llegada de un «episodio de temperaturas muy altas y persistentes» desde el sábado 18 de julio que afectará a buena parte de la Península y Baleares a partir del próximo fin de semana. El organismo advierte de un «calor muy intenso» que será especialmente acusado en Andalucía, donde los termómetros comenzarán a subir desde el mismo sábado y podrían alcanzar nuevamente los 40 grados en zonas del interior, especialmente en valles y depresiones fluviales. Aemet añade que el episodio «podría derivar en una nueva ola de calor», aunque todavía existe una elevada incertidumbre sobre su duración, extensión e intensidad definitivas.
Hasta 44 grados en Andalucía
El momento más intenso del episodio se espera entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio, cuando, según Aemet, «se podrían alcanzar los 40 ºC de forma generalizada» en el interior de la mitad sur peninsular. En el caso de Andalucía, el organismo prevé valores de entre 42 y 44 grados en depresiones y valles, lo que situaría a la comunidad entre las zonas más afectadas. Las noches también serán muy cálidas y se espera un «nivel de peligro importante durante las horas centrales», especialmente para las actividades al aire libre y las personas vulnerables.
El episodio estará provocado por el reforzamiento de una dorsal sobre la Península y el establecimiento de una dana al oeste, una combinación que permitirá la entrada de una masa de aire «cálido, seco y con polvo en suspensión» sobre buena parte del territorio. Además de Andalucía, también podrían alcanzarse los 40 grados en puntos de Castilla-La Mancha, el valle del Tajo y el interior de Mallorca, mientras que en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste se esperan máximas cercanas a los 39 grados.
Riesgo extremo de incendios y posible calima
Aemet advierte igualmente de que el peligro de incendios forestales aumentará hasta situarse en «valores extremos», acompañado de posibles «tormentas vespertinas secas» en áreas de montaña. El escenario más probable contempla un descenso progresivo de las temperaturas a partir del jueves 23, aunque en el tercio sur peninsular, incluida Andalucía, el calor podría mantenerse durante varios días más. El organismo no descarta escenarios alternativos en los que el episodio pueda «extenderse, e incluso intensificarse, hasta el viernes 24», con temperaturas todavía peligrosas durante el fin de semana.
- La Audiencia de Sevilla absuelve a un hombre que no pagó una habitación de hotel en La Barrosa: dejó el cargo a nombre de otra mujer
- La llegada de Vox a la Consejería de Turismo entierra la tasa turística en Andalucía que reclaman los ayuntamientos
- El B2 se exigirá para tener un grado en Andalucía pero no será una asignatura: Gobierno y Junta revisan la ley que sube el nivel mínimo de idiomas
- Aemet anuncia 'un episodio intenso' pero no confirma una tercera ola de calor en Andalucía: se esperan 46 grados en estas provincias y calima
- Dos bebés, entre los cuatro heridos en un accidente entre un camión y varios coches en Dos Hermanas
- La zona cero del incendio de Almería, Los Gallardos, incumple la obligación de tener plan de emergencias
- Muere un joven de 16 años en un accidente entre un coche y una moto en Moguer
- Andalucía suspende Matemáticas Sociales, salva por poco Química y mejora en Lengua en la selectividad de 2026