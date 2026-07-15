Del Carmen a la Cinta: las fiestas que no te puedes perder este verano en la provincia de Huelva

Para muchos, la temporada estival es sinónimo de ocio, fiesta y pasárselo bien. En la mayoría de regiones turísticas el calendario vacacional coincide con algunas de sus festividades más importantes y Huelva no es una excepción a esta regla.

La provincia onubense cuenta con una amplia programación festiva, cultural y religiosa que se reparte de norte a sur del territorio durante el verano. El pistoletazo de salida lo marcan las Fiestas de San Juan del Puerto en honor a su patrón, San Juan, que se celebran normalmente del 17 al 24 de junio. Junto a esta localidad, los municipios costeros arrancan su programación con las hogueras de San Juan. Entre ellas, destacan las de Matalascañas, Punta UmbríaLa Antilla, Isla Cristina o Mazagón.

Virgen del Carmen der Punta Umbría. / El Correo

La Virgen del Carmen, una devoción que abarca casi toda la provincia

Una de las citas más esperadas por los onubenses son las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Buena parte de los municipios de la provincia tienen una estrecha relación con la pesca, por lo que el día de la patrona de los marineros, que este año cae el 16 de julio, es una fecha muy señalada en el calendario. En torno a este día, diferentes pueblos programan sus fiestas, teniendo normalmente como eje central el Día de la Virgen del Carmen, cuando la imagen suele procesionar.

Las Fiestas del Carmen son el evento principal en municipios marineros como Isla Cristina, Punta Umbría, Mazagón, Huelva o Canela, donde la virgen suele marchar en barco e incluso por la arena de sus playas.

Procesión Virgen de la Cinta, Huelva. / El Correo

Sin embargo, otros pueblos del interior también cuentan con una gran devoción a la Estrella de los Mares. Estos son los casos de Paterna del Campo, Galaroza o Trigueros, quienes también organizan actos de culto y festivos en torno a esta advocación mariana.

Agosto, el mes festivo por excelencia

El mes de agosto es, sin lugar a dudas, el mes del verano que más actividad concentra en la provincia de Huelva. Y no es casualidad. Huelva cuenta con una gran devoción mariana con expresiones tan universales como El Rocío. Por ello, el mes que se conmemora la Asunción de la Virgen -el 15 de agosto- aglutina gran parte de las festividades.

Antes de este día tan señalado, Huelva capital vive su día grande con la celebración de las Colombinas, siempre en torno al 3 de agosto. Con esta festividad, Huelva conmemora la partida de la partida de la expedición colombina desde el puerto de Palos de la Frontera rumbo al Nuevo Mundo el 3 de agosto de 1492.

Reciento ferial de Ayamonte. / El Correo

Con el paso de los años, las Colombinas se han consolidado como la gran fiesta de Huelva capital, reuniendo cada año a miles de personas en un recinto ferial que combina casetas, conciertos y atracciones en un ambiente de convivencia y celebración para vecinos y visitantes.

La Asunción de María, el 15 de agosto, día clave para los onubenses

El 15 de agosto es una fecha muy marcada en una buena parte de los pueblos onubenses. En torno a la Asunción de María muchos municipios celebran las festividades de sus patrones o sus fiestas mayores.

Lepe es una de las localidades que vive con mayor intensidad esta fecha. Sus fiestas patronales, que se celebran entre el 13 y el 16 de agosto, tienen su origen en una antigua feria concedida a la villa en el siglo XIX, aunque con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en una celebración centrada en la tradición y la convivencia.

El 15 de agosto, la imagen de Nuestra Señora de La Bella, patrona de Lepe, recorre las calles acompañada por miles de vecinos y visitantes. Al día siguiente, es San Roque, patrón de la localidad, quien protagoniza la procesión organizada por el grupo Scout de Lepe. La programación se completa con casetas, actuaciones musicales, atracciones e incluso la celebración del tradicional Trofeo de Fútbol de La Bella.

Virgen de la Bella de Lepe, Huelva. / El Correo

Lepe no es el único municipio que celebra a San Roque. La devoción al santo también marca el calendario festivo de localidades como Gibraleón, Cala, Manzanilla o Minas de Riotinto, donde las procesiones y las verbenas mantienen viva una tradición muy arraigada.

El 15 de agosto también es una fecha señalada en Aljaraque, donde se celebran las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de los Remedios; y Palos de la Frontera, donde se realiza la romería también en honor a su patrona, la Virgen de los Milagros.

La Redondela también celebra sus fiestas patronales en honor a su alcaldesa perpetua, La Esperanza. Después de haber celebrado su romería a finales de junio, los redondeleros y visitantes viven momentos muy especiales. En sus cinco días de fiesta, destaca la celebración de juegos tradicionales como, por ejemplo, la carrera de cintas, así como la procesión de la imagen por las calles de la villa.

A finales de agosto, Isla Cristina y su Barriada de la Punta del Caimán celebran las Fiestas de la Virgen del Mar, una de las citas más representativas del calendario local. La programación combina actividades culturales, musicales y de ocio con los actos religiosos en honor a la imagen, destacando la emotiva procesión marítima y su desembarco en la playa del Cantil, que reúne cada año a numerosos vecinos y visitantes en torno a una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

Virgen del Carmen de Isla Cristina. / El Correo

Por último, Punta Umbría, uno de los grandes núcleos vacacionales de la provincia de Huelva, celebra su Feria también con el 15 de agosto como día grande. Durante varios días, el recinto ferial se llena de casetas, atracciones, música y actividades para todos los públicos. Es una fiesta que combina tradición y modernidad, con espectáculos flamencos, orquestas y actividades para niños.

La última semana de agosto, múltiples opciones

A pesar de que el verano va llegando a su fin, los últimos días del mes de agosto siguen contando con mucha actividad. Por ejemplo, en varios municipios se celebran las fiestas en honor a San Bartolomé el 24 de agosto. Estos son los casos de Alájar, Beas, El Cerro de Andévalo, Nerva, Paterna del Campo, Rociana del Condado y, por razones obvias, San Bartolomé de la Torre.

El 26 de agosto es turno para una de las localidades más elegidas por los turistas cada año: Ayamonte. El popular Barrio de la Villa, que corona al municipio fronterizo, celebra durante esos días las Fiestas del Salvador. Comienzan el jueves previo, con la inauguración del alumbrado y verbena popular donde destaca su tradicional ponche casero. También cuenta con una simpática carrera de burros, pasacalles de gigantes y cabezudos y varias actividades culinarias. El domingo, la procesión de Nuestro Señor y Salvador cierra las fiestas.

Virgen del Mar de Isla Cristina. / El Correo

A finales de agosto, Villablanca también celebra sus días grandes con sus fiestas en honor a su patrona, Nuestra Señora de la Blanca, con una programación que combina música, tradición, deporte, gastronomía y actos religiosos. Durante varios días, la localidad se llena de música, tradición, deporte, gastronomía y cultura, en una celebración que combina el ambiente festivo con el arraigo de sus costumbres.

Septiembre pone el broche de oro

Mientras muchos piensan en septiembre en la vuelta a casa, al colegio y a la rutina, muchos puntos de la provincia de Huelva se preparan para disfrutar de sus días grandes durante la primera semana del mes.

Septiembre también es el mes grande de Ayamonte. Del 5 al 9, la ciudad celebra las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias con un programa que incluye actividades culturales, deportivas y lúdicas, además de la tradicional ofrenda de flores en la mítica escalinata de la Parroquia de las Angustias y la procesión el día 8.

Además, durante 5 días el Recinto Ferial de Ayamonte se convierte en el alma de la fiesta. Allí se instalan las casetas, se ubica el parque de atracciones, los conciertos y las verbenas.

Huelva capital también disfruta desde el 5 al 8 de septiembre de las Fiestas patronales de la Virgen de la Cinta, una celebración con la singularidad de desarrollarse en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el barrio de La Orden y el parque Zafra.

Como principales atractivos se encuentran la tradicional bajada de la imagen desde su santuario hasta la catedral el día 23 de agosto así como la subida, el 8 de septiembre.

Desde las hogueras de San Juan hasta las fiestas de la Virgen de la Cinta, el verano convierte a la provincia de Huelva en un mosaico de tradiciones, música, gastronomía y devoción popular. Un calendario festivo que invita a descubrir —o redescubrir— los pueblos onubenses mientras se disfruta de una de las épocas con mayor actividad y ambiente del año.