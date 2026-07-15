España golea a Francia y Gibraltar gana también: crónica futbolera a medianoche del fin de una Verja

"Franco cerró la Verja en 1969 y Franco la quita ahora". A eso de las once de la noche el ingenio corría a espuertas regalando titulares a la prensa en la improvisada cola que se había organizado en el acceso de control de la policía británica a Gibraltar en el que ha sido su último servicio en esta histórica frontera, la última en suelo continental. RIP por una Verja. Con la alegría en el cuerpo después del histórico pase a la final del Mundial 2016, un grupo variopinto de españoles ha aguardado paciente a vivir este momento his-tó-ri-co: dicho lentito y con mucha solemanidad. Lo ha sido. Una noche de las que se guardan en la memoria para siempre y el último destino en esta frontera para Dwayne Ignacio, el agente británico testigo de este hito que ha animado como el que más el cotarro: "Tengo un Instagram donde comparto mis videos de rutas en bicicleta y lo hago en llanito, llanito". Hacemos caso a la recomendación: instagram apuntado.

Si el 15 de diciembre de 1982 la primera en cruzar la Verja fue Carmen Ward, la primera española que se ha puesto en la cola este 14 de julio de 2026 ha sido Encarni Núñez, vecina de La Línea, nacida en Sevilla hace 77 años y dueña de una gracia natural propia de esta tierra. "Vivo ahí al ladito de la frontera, me levanto y lo primero que veo es el Peñón, ¿cómo no iba a estar aquí?", explicaba a la prensa esta mujer que, como tantos, tantos otros, también formó parte en su día de la mano de obra que reclamaba la colonia británica. "Fui limpiadora tres años, luego vendí oro... trabajé mucho para sacar adelante a mis tres hijos, que son tres soles, porque me separé a los 35 años. Siempre me han dicho que era una moderna".

Sin Verja que las separe, La Línea y Gibraltar encaran ahora una nueva etapa de modernidad. Y ha querido el protocolo que los primeros en cruzar la Verja ya sin frontera hayan sido dos políticos exultantes, al menos esta noche, impulsores y protagonistas de este acuerdo, firmado este martes en Bruselas: Juan Franco, alcalde de La Línea, y Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. Abrazados para entrar en la historia, el mejor espejo donde se deben mirar sus pueblos. "Queríamos tener una relación nueva y diferente con España", sentenció el político llanito a TVE.

Como suele pasar en estas cosas, ocurre que es dificil fijar la atención en un sólo punto: el Himno de la Alegría interpretada por la banda de Gibraltar a un lado, un cambio de guardia de los bobbies británicos a otro, antes una suerte de derribo de un trozo de valla que quedó un poco forzado, mucha prensa, muchos focos y... de repente, como tras un chasquisdo, una melé de centenares de españoles que aguardaban en el lado linense de la frontera cruzaron al otro lado, sin enseñar pasaporte, sin mostrar el DNI, sin miradas de los agentes por encima de las gafas... La frontera ya era cosa del pasado. La Verja fue una fiesta. Y pilló a los agentes de turno esta noche sin saber muy bien que hacer. También en la parte británica antes Dwayne Ignacio

Muchos linenses saludaron este nuevo escenario con salvas de Viva España, se escuchó, aunque de forma discreta, pero ciertamente irritante en una noche así, el ¡Gibraltar, español! y también hubo lugar para el ya clásico "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!". Cada cual pasa a la historia como puede. Franco decidió hacerlo compartiendo con los medios cuál sería el primer mensaje que le trasladará este miércoles al presidente del Gobierno: "Le voy a dar las gracias, claro. Si no llega a ser por el empeño de este gobierno, este acuerdo no se consigue". "Y ya luego -advirtió- seguiremos con todas las reinvindicaciones que tenemos: de pensiones, de pesca, de qué pasa con estas vías de acceso..."

Al alcalde más votado de España se le notabla pletórico. El fútbol hizo su magia y auguró una noche feliz. A las 21.22 el gol de Oyarzabal contra la portería de Francia fue un presagio. A las 57.40 el gol de Pedro Porro dejaba las cosas más claras. Y en el minuto 60 el gol que al final no fue de Yamine Lamal, tan español como la bandera que ondea a la entrada del Peñón, dejó sentenciado que esta noche España salió a ganar... y ya mañana será otro día. Nadie ha gritado gol en el acto institucional que ha tenido lugar esta noche en suelo gibraltereño pero algo parecido se ha sentido cuando han dado las doce de la noche.

Centenares de chavales vestidos con las camisetas de la selección festejaron con banderas españolas este pasaporte a la final del Mundial. Y no pasó nada. Decenas de coches de llanitos cruzaron de un lado a otro portando pancartas con lemas que reconocen la contribución del político laborista: "Picardo, viva la madre que te parió. Eres el mejor", escrito en un perfectisímo castellano. "Big deal, bigger impact" se leía también. "Vivan los llanitos", "Somos vecinos". "Somos familia, los llanitos y La Línea" se gritaba a coro. Y fue emocionante. Fue inédito. Y fue una noche única.

Noticias relacionadas

Este martes, España ha goleado a Francia y Gibraltar gana también. Es la suerte de celebrar como tuyos los éxitos de tu vecino. Que dure mucho tiempo.