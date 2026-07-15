El Hub Defensa Andalucía da el salto internacional con su presentación en la Embajada de España en Reino Unido

El próximo 20 de julio, la Embajada de España en Reino Unido acogerá la presentación internacional del Hub Defensa Andalucía, una iniciativa que se ha consolidado en apenas un año como una de las plataformas de cohesión empresarial en el ámbito de la defensa y que dará ahora "un importante paso" en su estrategia de internacionalización.

La acción, organizada coincidiendo con la celebración del Farnborough International Airshow 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria aeroespacial y de defensa a nivel mundial, reunirá en Londres a más de un centenar de representantes empresariales, institucionales y militares de España y Reino Unido, convirtiéndose en uno de los principales escaparates internacionales para mostrar las capacidades industriales y tecnológicas del ecosistema andaluz de defensa y atraer inversión a la región.

La recepción ha sido concebida como "un espacio de diplomacia y generación de oportunidades orientado a fortalecer las relaciones industriales entre ambos países, favorecer la incorporación de empresas andaluzas a cadenas globales de valor e impulsar nuevos proyectos de colaboración en ámbitos estratégicos como la defensa, la aeronáutica, el espacio, la innovación tecnológica y las tecnologías duales", ha explicado el hub en una nota.

Europa mira al Sur

La convocatoria, impulsada por el Hub Defensa Andalucía con el apoyo la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, como partner institucional y con la colaboración de la Zona Franca de Sevilla, refleja el creciente interés que despierta Andalucía dentro de la industria europea de defensa y contará con la participación de responsables del Ministerio de Defensa español, representantes institucionales británicos, organismos de promoción económica, compañías tractoras internacionales y un amplio número de empresas especializadas que forman parte de la cadena de valor del sector.

Asimismo, el evento contará con la presencia institucional de la Junta de Andalucía, representada por una delegación de Andalucía Trade. Entre los asistentes previstos figuran compañías y entidades de referencia como Airbus España, MBDA, BAE Systems, Rolls-Royce, Thales UK, Marshall Aerospace, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, GMV, Ghenova, Fidamc, Sofitec Aero, Dovetail Electric Aviation, Bertrandt, Cohort PLC, All Clear Aerospace & Defense, Gravity Industries, Roke, Rolls-Royce, Integrasys, IDM, Navalis Group España América, Andalucía TRADE, la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, la Oficina Económica y Comercial de España en Reino Unido, el Ministerio de Defensa de España y de Reino Unido y representantes diplomáticos de diversos países, entre otras organizaciones de primer nivel.

Durante el encuentro se presentarán las capacidades y objetivos del Hub Defensa Andalucía, iniciativa que integra ya a más de un centenar de empresas vinculadas a los sectores de defensa, seguridad, aeronáutica, espacio y tecnologías duales. El acto permitirá mostrar ante potenciales socios, clientes e inversores internacionales la fortaleza de una industria que genera en Andalucía más de 35.000 empleos y constituye uno de los principales motores de innovación y desarrollo tecnológico de la comunidad autónoma.

Una industria andaluza "sólida"

La jornada incluirá además un panel sobre las oportunidades de cooperación industrial entre España y Reino Unido en materia de defensa, con la participación confirmada del director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), teniente general Miguel Ivorra Ruiz, la directora general de MBDA España, María Durán del Ojo y Airbus España. En palabras del director general del Hub Defensa Andalucía, Carlos Jacinto Marín, "Andalucía cuenta hoy con una industria de defensa sólida, innovadora y altamente especializada.

Llevar el Hub Defensa Andalucía a Londres y presentarlo en un entorno institucional de máximo nivel es una forma de mostrar al mundo el potencial de nuestras empresas y de reivindicar el papel que Andalucía está llamada a desempeñar en el futuro de la industria europea de defensa. Esta acción constituye, sin duda, uno de los hitos más importantes en la estrategia de internacionalización del Hub desde su creación".

El Hub Defensa Andalucía es una iniciativa impulsada por la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), en colaboración con la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca), que trabaja para fortalecer la competitividad de la industria andaluza de defensa mediante la cooperación empresarial, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de nuevas capacidades industriales y tecnológicas. Actualmente cuenta con más de 100 empresas adheridas y se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de vertebración del ecosistema andaluz de defensa y seguridad.