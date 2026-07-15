La Junta de Andalucía da luz verde al inicio de los presupuesto autonómicos de 2027: "Donde haya margen siempre bajaremos los impuestos"

El Gobierno Andaluz da el pistoletazo de salida para los presupuestos de 2027. Con la firma de la vicepresidenta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, de la orden de activación de las cuentas, se activa la maquinaria para que en el mes de noviembre, tal como marca la normativa autonómica. Entre los principales objetivos está que "donde haya margen", se bajen los impuestos.

Con los nuevos consejeros ya a planeo rendimiento, el primer paso que ha dado el equipo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido dar luz verde al comienzo del trabajo de los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2027. Todo, para que las cuentas estén "en tiempo y forma", tal como se pactó en el acuerdo de Gobierno con Vox para los próximos cuatro años. Para lograrlo, las cuentas tienen que comenzar en pleno mes de julio.

"Lo normal y lo que todos hubiésemos deseado es que la orden hubiese estado firmada en mayo, como ocurre cualquier año", ha explicado la consejera, que ha lamentado que ya es mitad de julio, lo que les obliga a "trabajar a marchas forzadas para poder llegar a tiempo". Aun así, la responsable de Hacienda de la Junta de Andalucía ha confirmado que "la Dirección General de Presupuestos está ya a pleno rendimiento".

Nueva distribución de competencias

Los nuevos presupuestos tendrán en cuenta la nueva distribución de las competencias entre las distintas consejerías y la incorporación de nuevas responsabilidades como Juventud o Inteligencia Artificial. Así, España ha destacado que "casi lo más importante" es que "allá donde haya margen siempre bajaremos los impuestos". "Siempre que podamos, vamos a seguir bajándolos", ha subrayado.

El mismo lunes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) los primeros cambios competenciales y de terminología en el decreto de nombramiento de los consejeros con el objetivo de que todo estuviera listo para el comienzo de los presupuestos y no hubiera que hacer cambios posteriores. Así, fuentes de la consejería sostienen que están todos incluidos.

La también portavoz del Gobierno ha recordado que este será el presupuesto que cuente con un mayor respaldo parlamentario, gracias a la suma de los diputados del PP y de Vox. Además, la dirigente popular ha defendido que "hay que poner toda la carne en el asador para cumplir con estos plazos". "Ya tendremos pues tiempo más adelante de realizar pues los ajustes que hagan falta", ha puntualizado la vicepresidenta.

Críticas al Gobierno de España

España ha explicado que el presupuesto es "un hito fundamental para marcar el rumbo de la acción política de este gobierno". Aun así, ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de España y ha puntualizado que las cuentas también sirven para "contrarrestar los agravios a los que tradicionalmente se enfrenta esta tierra".

"Nosotros no vamos a jugar como en otros gobiernos, como otras administraciones, a elaborar presupuestos que no se aprueben", ha ironizado la consejera. Así, ha lamentado que el "nuevo ministro", Arcadi España, "sigue por la misma senda que ya habían marcado" sus predecesores. Así ha recordado que el nuevo modelo de financiación autonómica es "una auténtica injusticia, solo gana el independentismo".