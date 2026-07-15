Los nombramientos de Susana Díaz y María Jesús Montero en el Senado o el nuevo vicepresidente del Parlamento: los partidos andaluces aprueban en julio los nombramientos tras el pacto PP-Vox

Los diputados andaluces esperan la fecha del segundo pleno. Tras la investidura, la Cámara autonómica tiene que nombrar distintos cargos y el tiempo apremia con agosto, mes inhábil, a la vuelta de la esquina. El todavía presidente de la Mesa del Parlamento, Jesús Aguirre, ha convocado a los portavoces de los grupos este miércoles de forma telemática con la intención de celebrar el pleno el próximo miércoles 22 de julio.

Esta cita, que se celebrará con el gobierno autonómico ya formado, permitirá formar órganos como las comisiones parlamentarias y que así, la legislatura pueda arrancar con normalidad. Desde que se conoce el aucerdo de Gobierno, la izquierda ha pedido la celebración del pleno cuanto antes. "Parece que pretenden bloquear el Parlamento hasta septiembre", lamentaba el andalucista José Ignacio García.

Pese a que la izquierda aseguraba que los populares no querían que se votara a los senadores por designación autonómica en el segundo pleno de la legislatura, como viene siendo habitual, fuentes populares han confirmado su voluntad de que esto sí ocurra. "Es lo que pasó la última vez", sostienen desde el partido. Así, se nombrará a los senadores y se cambiará la Mesa para incluir a Vox tras el pacto.

Qué ocurrirá en la Mesa del Parlamento

Una de las grandes incógnitas que se resolverá será lo que ocurra con la Mesa del Parlamento. El pacto entre el PP y Vox para poder conformar gobierno incluye que los populares le cedan un puesto en el órgano rector de la Cámara autonómica. En concreto, los de Santiago Abascal han conseguido la vicepresidencia que ahora ocupa Ana Mestre. De hecho, la diputada gaditana es la elegida por el PP para ocupar la presidencia.

La Mesa es un organismo clave para la actividad parlamentaria. Es este el foro en el que se deciden los temas que se debaten en el Parlamento. Así, en esta legislatura se ha impedido la celebración de un pleno monográfico sobre sanidad. Pese a que el PP ha decidido uno de los puestos más relevantes a Vox, los populares mantienen la mayoría absoluta y serán ellos quienes decidan los temas de esta legislatura.

La vicepresidencia la ocupará la actual vocal de Vox, Beatriz Sánchez. Ante este panorama, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vinculado el nombramiento de los senadores, cuatro tras ceder uno a Vox, a "los acontecimientos que sucedan con la Mesa y otras decisiones que se adopten en los siguientes niveles de gobierno". De esta forma, Aguirre podría dar el salto a la Cámara Alta en las próximas semanas.

Montero mira al Senado

En el acuerdo entre ambas formaciones también se incluía que Vox ganaría un nuevo senador por designación autonómica a favor del PP. Hasta ahora, la formación de extrema derecha cuenta con un escaño de este tipo, que ocupa Paloma Gómez. Por el momento, ninguno de los dos partidos ha anunciado qué nombres darán para que formen parte de la Cámara Alta e insisten en la "discreción" de sus negociaciones.

En el PSOE han señalado en múltiples ocasiones la voluntad de que la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el exsecretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, repitan como senadores durante esta legislatura si así lo quieren ellos. Además, a los exlíderes del PSOE-A se sumaría también la actual, María Jesús Montero, que seguiría la estela de otros líderes de la oposición que ocuparon un escaño en la Cámara Alta.

Hasta ahora, el tercer nombre era el de Víctor González, secretario general del PSOE en Vélez-Málaga, que llegó de la mano de Espadas a la Cámara Alta tras las elecciones de 2022. Aun así, Montero mantiene todavía un pie en Madrid al ostentar el cargo de vicesecretaria general de los socialistas. Es por ello que, en su opinión, esta situación tiene "mucho más" sentido al tratarse de su persona.