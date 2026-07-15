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Pedro Sánchez manda un mensaje a las víctimas del incendio de Los Gallardos desde La Línea: "La batalla contra el fuego depende de todos"

Pedro Sánchez recuerda la importancia de la prevención y la responsabilidad ciudadana ante la lucha contra las llamas en los terrenos forestales

VÍDEO | Pedro Sánchez manda un mensaje a las víctimas del incendio de Los Gallardos desde La Línea: "La batalla contra el fuego depende de todos"

VÍDEO | Pedro Sánchez manda un mensaje a las víctimas del incendio de Los Gallardos desde La Línea: "La batalla contra el fuego depende de todos"

Patricia Godino

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Patricia Godino

Domingo Díaz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje de ánimo a las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos desde La Línea de la Concepción, donde se encuentra para celebrar la eliminación de la verja con Gibraltar. El líder del Ejecutivo ha querido que sus primeras palabras "sean nuevamente de duelo y de reconocimiento" para ellas. Este incendio "ha conmocionado estos últimos días, lógicamente, a Andalucía y al conjunto de nuestro país".

Sánchez ha resaltado que el pensamiento está con todas las víctimas y con sus familiares, "así como con los magníficos profesionales que un verano tras otro combaten el fuego en nuestro país". "Creo que representan lo mejor del servicio económico y tienen, por supuesto, nuestro apoyo y todo nuestro cariño".

De la misma manera, el presidente del Gobierno ha querido recordar al "conjunto de la ciudadanía" la importancia "de la prevención, de la responsabilidad y de la cautela". "La batalla contra los incendios depende, lógicamente, de todos y cada uno de nosotros, principalmente de las instituciones", incidió. Debido a esto, también insistió con este escenario, en la necesidad "imprescindible" de un "acuerdo frente a la emergencia climática que está sufriendo la Península Ibérica y por tanto también nuestro país".

Sánchez estuvo el pasado lunes en Almería

Pedro Sánchez ya estuvo en la zona afectada por los incendios el pasado lunes. Durante su visita al Puesto de Mando Avanzado de Turre (Almería) ya apuntó que "no solo es reaccionar, sino que tenemos que prevenir”. Igualmente, habló de "la emergencia climática", llamó a todas las administraciones a estar a la altura ante estos desafíos y desbloquear las medidas y recursos para "articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática".

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Sánchez ha advertido que "vamos a tener un verano complejo y complicado", por lo que reiteró que el Gobierno mantendrá la alerta y desplegará su plan de lucha contra incendios "para responder con la máxima celeridad". Tanto Juanma Moreno como Sánchez coincidieron en la necesidad ahora de investigar las causas del incendio que ha causado la muerte a 13 personas y ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas.

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