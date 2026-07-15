Piden revisar de oficio el contrato de la zona azul de Matalascañas: "No a hipotecar cada calle durante tres décadas"
Almonte 100x100 reclama que el Pleno suspenda la adjudicación y consulte al Consejo Consultivo de Andalucía para determinar si el contrato es válido o nulo
El concejal no adscrito y portavoz de Almonte 100x100, Miguel Ángel Jiménez, ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) una moción para iniciar la revisión de oficio del contrato de la zona azul de Matalascañas. La formación pretende que el Consejo Consultivo de Andalucía determine si la adjudicación es válida o debe ser declarada nula.
Jiménez explicó que la iniciativa busca aportar «certeza» sobre la legalidad de un contrato adjudicado en septiembre de 2025 por un periodo de 30 años para implantar el cobro por estacionar en las calles del núcleo costero.
Un contrato adjudicado sin ordenanza
Según expuso el portavoz de Almonte 100x100, el contrato se adjudicó sin que estuviera aprobada previamente la ordenanza municipal que debía establecer las tarifas, los horarios y las posibles exenciones de la Zona ORA de Matalascañas.
Miguel Ángel Jiménez señaló que dicha ordenanza ha sido rechazada en dos ocasiones por el Pleno municipal, por lo que actualmente existe, en sus palabras, «un contrato firmado que no se puede aplicar».
El concejal sostuvo que esta situación obliga al Ayuntamiento a actuar para aclarar la validez del procedimiento seguido. «Desde el Pleno se pueden impulsar medidas que saquen al pueblo del tremendo lío en el que lo han metido el alcalde y sus concejales de gobierno», manifestó.
Jiménez asegura que el contrato está siendo investigado
Durante su intervención, el portavoz afirmó que lo ocurrido con la adjudicación de la zona azul de Matalascañas «se investiga penalmente en un juzgado». A su juicio, la existencia de esas diligencias judiciales no impide que el Ayuntamiento impulse paralelamente una revisión administrativa.
«Eso no impide que el Ayuntamiento actúe. Al contrario, obliga a hacerlo», defendió Jiménez, quien también aseguró que en otros municipios los tribunales ya han declarado ilegales contratos adjudicados sin contar previamente con una ordenanza reguladora.
Suspender el contrato y consultar al Consejo Consultivo
La moción presentada por Almonte 100x100 plantea, en primer lugar, que el Pleno acuerde iniciar la revisión de oficio de la adjudicación. Como segunda medida, propone que el contrato quede suspendido mientras se tramita el procedimiento.
Finalmente, la formación solicita remitir el expediente al Consejo Consultivo de Andalucía para que este órgano independiente dictamine si la adjudicación es válida o si, por el contrario, debe declararse nula. «Buscamos certeza. Que un órgano independiente diga si este contrato es legal, sin atajos y sin que la factura acabe pagándola el pueblo de Almonte», afirmó el concejal.
Almonte 100x100 mantiene su rechazo al modelo
Miguel Ángel Jiménez aclaró que la petición de revisión no supone un cambio en la posición de su formación sobre el modelo de estacionamiento regulado planteado para el núcleo costero.
«Seguimos en contra de este modelo», señaló. No obstante, abrió la puerta a apoyar una zona azul limitada a la primera línea de playa y a las zonas comerciales de Matalascañas. «Una zona azul en primera línea y en las zonas comerciales podría encontrar nuestro apoyo. Hipotecar cada calle del núcleo costero durante tres décadas, no», declaró.
Llamamiento a los concejales que apoyaron la adjudicación
El portavoz de Almonte 100x100 también se dirigió a los ediles que votaron favorablemente la adjudicación para pedirles que reconsideren su posición y apoyen la revisión del contrato.
«Si no se hizo bien, más vale saberlo ahora que cuando lo diga un juez, con indemnizaciones encima de la mesa», advirtió Jiménez, quien presentó la moción como una oportunidad para aclarar la situación antes de que puedan producirse consecuencias económicas para el Ayuntamiento. «Esta moción también es una salida para vosotros. ¿De verdad vais a votar en contra de preguntar?», concluyó.
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