Roberto Brasero avisa de que esta provincia andaluza será la que más sufrirá el calor: "Empieza el período más fuerte"

El meteorólogo Roberto Brasero ha advertido de que hoy miércoles, 15 de julio, arranca la canícula, el "período del año en que es más fuerte el calor", según la definición de la RAE, y que (de acuerdo con los datos climatológicos de la Aemet) se prolongará hasta el 15 de agosto. Dentro de este episodio, Huelva se perfila como la provincia andaluza donde más notablemente subirán las temperaturas, en un contexto de calor generalizado que también afectará a Zaragoza, Valencia, Murcia y otras zonas del este peninsular.

"Será calor sobre calor", explica el experto de Antena 3, en su habitual predicción meteorológica.

Huelva, la provincia andaluza más señalada

Roberto Brasero ha puesto el foco en Andalucía al analizar el arranque de la canícula. Según el meteorólogo, las máximas subirán en el sur de Andalucía, sobre todo en Huelva, aunque, matiza, no llegarán a igualar los registros que se esperan en el este de España. Un repunte térmico más moderado que en Murcia o Valencia, pero que sitúa a la provincia onubense como la más afectada dentro del mapa andaluz.

El diagnóstico del meteorólogo de Antena 3 coincide con los pronósticos de la Aemet, que anunciaron un aumento de las temperaturas en toda la comunidad andaluza, con alertas incluidas por altas temperaturas que afectarían hasta a cinco provincias.

Arranca la canícula: del 15 de julio al 15 de agosto

De esta forma, hoy miércoles da comienzo oficialmente ese periodo que el diccionario de la RAE define como el "período del año en que es más fuerte el calor" y que, según los datos climatológicos de la Aemet, suele extenderse del 15 de julio al 15 de agosto. Es, explica Brasero, la ventana en la que habitualmente se registran los récords y las temperaturas más altas del año.

Lo llamativo de esta edición, avanza el meteorólogo, es que "empieza el calor más fuerte" sobre un mes de junio que ya dejó registros elevados. "Se trata de calor sobre calor", resume, en referencia tanto a la subida prevista en el sur y el este peninsular como a la que llegará, con más fuerza, a partir del domingo y durante toda la próxima semana. Una semana, apunta, en la que la canícula "hará honor a su nombre".