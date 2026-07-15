Estos son los nuevos viceconsejeros del Gobierno andaluz: una veintena de nombramientos en doce consejerías

El nuevo Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en la reunión que ha celebrado este miércoles, 15 de julio, una veintena de nombramientos de altos cargos en doce consejerías, entre los que figuran nueve viceconsejeros y diez secretarios generales técnicos.

De esta forma, se han aprobado los nombramientos de los viceconsejeros de las consejerías de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Educación; Servicios Sociales, Familias e Igualdad; Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; Sostenibilidad y Medio Ambiente; Fomento y Movilidad; e Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública.

El vicepresidente Manuel Gavira (Vox) ha nombrado viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local a Rafael Sánchez Saus nació en Albacete en 1956, es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera académica.

El nuevo viceconsejero fue entre los años 2009 y 2011 rector de la Universidad CEU San Pablo, institución de la que actualmente es rector honorario. Asimismo, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de número de la Academia Hispano Americana de Cádiz y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, así como autor de más de veinte libros y de un centenar de publicaciones científicas, según se destaca en la referencia del Consejo de Gobierno.

Inés María Cruz Lora será secretaria general técnica de la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Inés María Cruz es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Ingresó en la administración en 2005 y acumula más de 20 años de experiencia en puestos de dirección, gestión y responsabilidad pública. Hasta la fecha ocupaba el cargo de coordinadora de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y a lo largo de su trayectoria ha ejercido responsabilidades en distintos departamentos de la Junta de Andalucía

Continuidad en los nombramientos

En el ámbito de la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias que dirige Antonio Sanz, se ha aprobado el nombramiento de Álvaro Díaz Rodríguez como secretario general técnico.

Nacido en Sevilla en 1981, ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la Administración de la Junta, como los de la secretaría provincial del SAE en Sevilla (2018-2021) y la coordinación de Fomento Empresarial en la Agencia IDEA (2021-2022). Asimismo, ha desempeñado las funciones de coordinador de Gestión Económica y Planificación Turística en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, donde también fue su secretario general técnico.

En la Vicepresidencia tercera y Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que dirige Carolina España, se ha ratificado el nombramiento de Amelia Martínez Sánchez como viceconsejera, cargo que ya ejercía desde julio de 2022.

Nacida en Ronda (Málaga) en 1971, ha sido coordinadora del departamento de la Junta de Andalucía de la Cámara de Cuentas de Andalucía y consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía, además de interventora general de la Junta.

Por su parte, María Rodríguez Barcia ha sido nombrada secretaria general técnica de dicha Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, responsabilidad que ya ejercía desde abril de 2021.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Pilar Garrido Granado como secretaria general técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Desde julio de 2023, se encontraba al frente de la Coordinación de Fondos Europeos de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Pablo Quesada y José Repiso repiten como viceconsejeros

Como viceconsejero de Educación ha sido nombrado Pablo Quesada Ruiz, quien desde agosto de 2024 ya ocupaba ese cargo en el departamento que dirige María del Carmen Castillo. Nacido en Andújar (Jaén), se incorporó en febrero de 2019 al gabinete de la Consejería de Educación y Deporte como asesor y coordinador de programas. Posteriormente, entre febrero de 2021 y julio de 2024 desempeñó el cargo de director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

También como viceconsejero, aunque de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad que dirige Loles López, repite en el nuevo Gobierno José Repiso Torres. Nacido en Montilla (Córdoba), antes de viceconsejero fue director general de Cuidados Sociosanitarios en la Consejería de Salud y Familias, responsable de las residencias de mayores y otros centros durante la pandemia de Covid-19, además de dirigir las áreas de Adicciones y Salud Mental.

En la misma Consejería, se ha ratificado a José Antonio Barroso Fernández como secretario general técnico, responsabilidad que ya ejercía en la anterior legislatura, desde junio de 2023.

Por otro lado, como viceconsejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio se ha nombrado a Natalia Silvia Márquez García. Nacida en Barcelona en 1966, hasta ahora ejercía como directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, cargo al que accedió en enero de 2024.

Con anterioridad, fue directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía, y también ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la Administración General del Estado y en Correos.

Por su parte, María José López López ha sido nombrada secretaria general técnica de la citada Consejería de Vivienda tras haber desempeñado desde 2022 el mismo cargo en la entonces Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Otro secretario general técnico que se ha nombrado este miércoles, vinculado en este caso a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, es Emiliano Cardenal Piris, quien en 2020 fue nombrado secretario general de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, cargo que ocupó hasta 2023, cuando pasó a ejercer las funciones de coordinador general de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Esperanza O'Neill continúa de viceconsejera

En la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, se ha ratificado a María Esperanza O'Neill Orueta como viceconsejera, cargo que esta licenciada en Ciencias Políticas por la UNED nacida en San Sebastián en 1962 ostentó en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en la XI legislatura, mientras que en la siguiente fue viceconsejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y posteriormente, ostentó la misma responsabilidad en la Consejería de Cultura y Deporte.

En la misma consejería que dirige Patricia del Pozo se ha acordado el nombramiento de María Jesús Gómez Rossi como secretaria general técnica, cargo que, a lo largo de su trayectoria, ha ocupado en tres departamentos de la Junta de forma sucesiva.

Otro nombramiento de este martes es el de María López Sanchís como viceconsejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Nacida en Cádiz en 1977, ha sido en la Junta directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático y, durante la pasada legislatura, ocupó la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático. Desde febrero de 2024 ejercía como secretaria general vinculada a la Consejería de Medio Ambiente.

En la Consejería de Fomento y Movilidad, se ha aprobado el nombramiento de Eduardo Daniel Gutiérrez García como viceconsejero. Nacido en Almería en 1977, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Máster en Administración y Dirección de Empresas por San Telmo Business School.

Tras una etapa inicial en consultoría de proyectos, ha desarrollado su actividad profesional en el sector de la construcción de grandes infraestructuras de ingeniería civil en Andalucía, tanto de transporte ferroviario como por carretera. Y, en agosto de 2022, fue nombrado director general de Infraestructuras del Transporte.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha nombrado a María Rosario de Santiago Meléndez como secretaria general técnica de la Consejería de Fomento y Movilidad, después de que, entre septiembre de 2019 y julio de 2022, ocupase ese cargo en la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y desde entonces y hasta la actualidad, en la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

Finalmente, en la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública que asume José Antonio Nieto se han aprobado los nombramientos de Ana María Corredera Quintana como viceconsejera y de Rafael Cano Montes como secretario general técnico.

Ana María Corredera nació en 1967 en Antequera (Málaga), y tras una trayectoria política vinculada al PP, fue nombrada en enero de 2019 viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y desde julio de 2022 desempeñaba el cargo de viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Por su parte, Rafael Cano Montes nació en Córdoba en 1976, y desde abril de 2018 venía desempeñando la labor de coordinación de la Dirección General encargada de las Infraestructuras Judiciales y la Modernización Digital de la Consejería de Justicia.