Patricia Godino

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Pedro Sánchez manda un mensaje a las víctimas del incendio de Los Gallardos desde La Línea: "La batalla contra el fuego depende de todos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje de ánimo a las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos desde La Línea de la Concepción, donde se encuentra para celebrar la eliminación de la verja con Gibraltar. El líder del Ejecutivo ha querido que sus primeras palabras "sean nuevamente de duelo y de reconocimiento" para ellas. Este incendio "ha conmocionado estos últimos días, lógicamente, a Andalucía y al conjunto de nuestro país".

Sánchez ha resaltado que el pensamiento está con todas las víctimas y con sus familiares, "así como con los magníficos profesionales que un verano tras otro combaten el fuego en nuestro país". "Creo que representan lo mejor del servicio económico y tienen, por supuesto, nuestro apoyo y todo nuestro cariño". Más información