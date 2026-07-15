Vox carga contra el acuerdo de la Unión Europea con Gibraltar tras el fin de la verja: "Es infame e inexplicable"

“Infame e inexplicable”. Así ha calificado la portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para suprimir la Verja de Gibraltar después de 117 años de historia. La frontera terrestre entre ambos países, que reabrió en 1982, desaparece para dar paso a una nueva etapa de libre tránsito entre ambos países.

Desde este miércoles, españoles y gibraltareños pueden pasar con total libertad de un lado de la frontera a otro. Una reclamación histórica que fue celebrada por los vecinos de la zona, muchos de los cuales hacen vida en ambos territorios. La Línea y Gibraltar encaran ahora una etapa. Se acabaron las largas colas, los atascos o la necesidad de enseñar el DNI a los agentes fronterizos, pese al rechazo de Vox.

“Sirve a los intereses de los piratas de Gibraltar y a todos aquellos que no quieren que Gibraltar sea español”, ha denunciado el representante de Vox, que se ha trasladado este miércoles a La Línea de la Concepción para ver en primera persona los primeros cruces en libertad. Además, Pérez Moñino ha lamentado que “esta colonia siga considerándose un paraíso fiscal, en detrimento de los trabajadores españoles de La Línea.

Vox tacha de "tirano" a Pedro Sánchez

Vox siempre se ha mostrado contrario a los acuerdos de la UE con la colonia británica y ha reclamado la soberanía española sobre el Peñón. En el recuerdo de muchos está la imagen de su exdirigente Javier Ortega Smith, ahora expulsado de la formación, cuando retiró una piedra de aguas del peñón. El que fuera portavoz del grupo de extrema derecha en el Congreso está en busca y captura en el Peñón.

“Orgullo y autoestima nacional significa poner a España y a los españoles primeros con rigor y valentía”, ha subrayado la dirigente trasladada a La Línea de la Concepción. De esta forma, la dirigente de extrema derecha ha aprovechado para reivindicar la defensa de la soberanía nacional sobre el territorio. Además, ha exigido que se recupere la autoestima nacional, algo que, según ha puntualizado, siempre ha hecho su grupo.

En Vox tampoco ha gustado la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien han calificado de "tirano", en la frontera. "Cualquier presidente del Gobierno con un mínimo de decencia y dignidad tendría que venir hoy aquí a criticar y a denunciar duramente este acuerdo", ha criticado Pérez Moñino, que ha señalado que su grupo sabe que "este Gobierno corrupto sirve a todos los intereses menos a los intereses de España y de los españoles”.