Vuelve la Canoa de Punta Umbría con su espectacular recorrido para conectar Huelva con la playa: horarios y precio del billete
El servicio ofrece cinco salidas diarias en cada sentido y permite atravesar las Marismas del Odiel en un trayecto fluvial entre Huelva capital y Punta Umbría
La conocida Canoa de Punta Umbría (Huelva) vuelve a prestar servicio desde el 11 de julio durante el verano entre el municipio costero y Huelva capital. Esta embarcación conecta el Puerto de Huelva con el Muelle de Pasajeros de Punta Umbría, facilitando el desplazamiento desde la capital hasta la playa puntaumbrieña, mediante un recorrido fluvial que permite disfrutar de uno de los principales espacios naturales de la provincia.
Un trayecto por las Marismas del Odiel
El recorrido de la Canoa de Punta Umbría atraviesa el Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera. Esta distinción fue ampliada por la Unesco en junio de 2017, cuando el espacio protegido pasó de 7.158 a 18.875 hectáreas.
Considerado uno de los humedales más importantes de Europa y un enclave privilegiado para la observación de aves, el paraje ofrece durante la travesía una combinación de riqueza natural, brisa marina y paisajes estrechamente vinculados a la historia de varias generaciones de onubenses.
A lo largo del itinerario, la embarcación recorre enclaves como la Ría de Huelva, el Almendral, la Cascajera, los restos del Reino de Al-Bakri, la Peguera y la Ría de Punta Umbría, convirtiendo el desplazamiento hasta la playa de Punta Umbría en una experiencia turística singular.
Horarios y precio de la Canoa de Punta Umbría
La embarcación cuenta con cinco salidas diarias desde Punta Umbría hacia Huelva, programadas a las 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 y 20.00 horas. En sentido contrario, las salidas desde Huelva hacia Punta Umbría se realizan a las 11.00, 13.00, 15.00, 19.00 y 21.00 horas. Cada viaje tiene un coste de cinco euros por pasajero.
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