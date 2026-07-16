60 años después, El Jamón completa su expansión por Andalucía con la compra de Supermercados Dani

Hace casi sesenta años, Paco Díaz y Manuela Orta levantaron en Lepe (Huelva) un pequeño ultramarinos de apenas 75 metros cuadrados. Hoy, aquella pequeña tienda de barrio se ha convertido en una de las principales cadenas andaluzas de distribución alimentaria y vuelve a escribir un nuevo capítulo de su historia. Supermercados El Jamón ha formalizado la adquisición de la cadena granadina Supermercados Dani, una operación que refuerza su expansión por Andalucía y consolida a la compañía como una de las principales firmas de distribución alimentaria de la comunidad.

Esta incorporación supone la integración de 19 establecimientos —14 en la provincia de Granada, uno en Almería, dos en Jaén y dos en Málaga—, así como de los 570 trabajadores que actualmente forman parte de la plantilla de Supermercados Dani. La operación incorpora además 28.300 metros cuadrados de superficie comercial, con lo que Supermercados El Jamón alcanza cerca de 300.000 metros cuadrados de superficie de venta y otros 14.000 destinados al canal mayorista.

Interior de un supermercado de El Jamón. / El Correo

Presencia en las ocho provincias andaluzas

Más allá del crecimiento en superficie, la adquisición representa un paso importante en la expansión territorial de la compañía. Supermercados El Jamón consolida su presencia en Granada y desembarca por primera vez en Almería con la incorporación del establecimiento de Adra, la única provincia andaluza en la que todavía no estaba presente.

El proceso de integración comenzará el próximo mes de octubre, cuando los establecimientos iniciarán de forma progresiva el cambio de enseña para operar bajo la marca Supermercados El Jamón.

Con esta operación, la compañía pasa a situarse como la tercera empresa andaluza de distribución por superficie comercial, reforzando un modelo de crecimiento basado en la inversión, la cercanía al cliente y el desarrollo económico de Andalucía.

Supermercados El Jamón continúa ampliando su presencia en Andalucía tras la adquisición de Supermercados Dani. / El Correo

Dos empresas familiares con una misma forma de entender el negocio

La adquisición une además a dos empresas familiares andaluzas que han seguido trayectorias muy similares. Tanto Supermercados El Jamón como Supermercados Dani han construido su crecimiento apoyándose en el arraigo al territorio, la cercanía con el cliente y el compromiso con el empleo y los proveedores locales.

Según apuntan, el acuerdo permitirá mantener el carácter andaluz del proyecto empresarial desarrollado por Supermercados Dani y garantizar su continuidad de la mano de otra empresa familiar de la comunidad.

La CEO de Supermercados El Jamón, Mabel Díaz, ha destacado que «Esta operación representa una excelente oportunidad para seguir consolidando nuestra posición en la provincia de Granada y continuar creciendo en Andalucía. Seguimos fieles a nuestra estrategia de crecimiento mediante la incorporación de empresas andaluzas de carácter familiar, con las que compartimos valores y una misma manera de entender el negocio».

La adquisición supone un nuevo impulso para una compañía nacida en Lepe hace casi sesenta años y con presencia en las ocho provincias andaluzas. / El Correo

Díaz ha subrayado además la buena relación que ambas compañías han mantenido durante años. «Hemos sido compañeros de camino de Supermercados Dani durante muchos años. Nuestras historias empresariales han discurrido en paralelo y hemos compartido numerosos momentos porque ambas empresas formamos parte de IFA. Este acuerdo ha sido posible gracias a una negociación cordial, fluida y basada en la buena sintonía y la amistad que siempre nos ha unido».

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Una continuidad para el proyecto de Supermercados Dani

Por su parte, el propietario de Supermercados Dani, Daniel Lozano, ha asegurado que «Nos hace especial ilusión que el proyecto de una empresa familiar andaluza continúe de la mano de otra empresa familiar andaluza. Creemos que esa continuidad es una buena noticia para los trabajadores, para los proveedores, para los clientes y para el conjunto del tejido empresarial de nuestra comunidad».