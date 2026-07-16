Andalucía sufrirá una «alerta de calor extraordinaria» de 20 días desde el sábado coincidiendo con el episodio anunciado por Aemet

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido este jueves «responsabilidad y concienciación» ante el inicio este fin de semana de un periodo de 20 días de “alerta de calor extraordinaria” en Andalucía. Según ha advertido, será «una de las más extensas y potentes de las que hemos sufrido en los últimos años», coincidiendo con un nuevo episodio de temperaturas muy altas y persistentes previsto por Aemet.

La Aemet explica que el patrón de bloqueo atmosférico volverá a reforzarse durante el fin de semana por el establecimiento de una dana al oeste de la Península. Esta situación favorecerá la llegada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión procedente del norte de África, que provocará un ascenso progresivo de las temperaturas desde el sábado y dejará valores muy elevados durante buena parte de la próxima semana.

Mayores, menores y enfermos crónicos, los más vulnerables

La Junta recuerda que entre los colectivos con mayor riesgo se encuentran las personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, menores de cuatro años y lactantes, así como quienes toman determinados medicamentos o presentan dificultades para adaptarse al calor. También pueden verse especialmente afectadas las personas que viven solas o sin hogar, los trabajadores expuestos al sol y quienes practican actividades físicas intensas entre las 14.00 y las 19.00 horas.

Sanidad recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y de colores claros, sombrero, gafas y protección solar, además de mantener una hidratación constante y consumir frutas y verduras. A las personas que trabajan en el exterior se les aconseja moderar el esfuerzo físico en las horas de más calor, mientras que los bebés menores de seis meses no deben exponerse directamente al sol.

Hasta 44 grados en los valles de Andalucía

El sábado 18 de julio ya podrán superarse los 40 grados en el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones fluviales. A partir del lunes continuará la tendencia ascendente y, entre el martes 21 y el miércoles 22, se prevé que los termómetros superen los 40 grados de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular, con valores de entre 42 y 44 grados en depresiones y valles andaluces.

Aemet advierte además de noches muy cálidas, riesgo extremo de incendios y posibles tormentas secas en zonas de montaña. Aunque todavía existe una incertidumbre elevada y no se puede confirmar que el episodio vaya a convertirse en una ola de calor, el escenario más probable sitúa su punto álgido el jueves 23, antes de que el viernes 24 comiencen los descensos, más acusados en la mitad oeste peninsular.