De Blas Infante al cambio climático: el Gobierno andaluz minimiza las primeras diferencias entre PP y Vox

Primero fue la ausencia de Vox en el acto por el 141 aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza, Blas Infante, y ahora diferencias en la gestión del sector primario y Gibraltar. Los primeros compases del tercer gobierno, Juanma Moreno, vienen marcados por los choques con el nuevo vicepresidente, Manuel Gavira. En el Ejecutivo autonómico rebajan las diferencias y defienden que "lo importante es que sea una legislatura fructífera".

Pese a que los representantes del ala popular del Gobierno autonómico se encargan de repetir que "el cambio climático es una evidencia", como defendió la portavoz del Gobierno, Carolina España, este miércoles tras el primer Consejo de Gobierno, en Vox le recuerdan lo firmado en el pacto para los próximos cuatro años. En el texto, ratificado por ambas partes, se defiende el rechazo a las "imposiciones ideológicas" en esta materia.

Acuerdo completo entre PP y Vox para el Gobierno de Andalucía. Acuerdo completo entre PP y Vox para el Gobierno de Andalucía.

En concreto, el pacto abre el apartado de medio ambiente con el punto 138. Aquí, se detalla que "la Junta de Andalucía revisará la Ley 8/2018, de 8 de octubre, y todos los planes, órganos, estructuras administrativas, instrumentos y gastos derivados de su aplicación, con el objetivo de eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces".

Reducir el CO2 o fomentar el conocimiento científico

La normativa a la que hace referencia fue aprobada en los últimos compases del último gobierno socialista de Susana Díaz y fue refrendada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía el 26 de septiembre de 2018. El texto "reconoce que en materia de cambio climático la Administración pública debe asumir un papel ejemplarizante, y considera que también es crucial el papel de las empresas".

La ley plantea la lucha frente al cambio climático y hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Fijar los objetivos de reducción de emisiones difusas, fomento y la difusión del mejor conocimiento técnico-científico en materia climática o establecer los objetivos y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la capacidad de los sumideros de CO2 son algunos de los puntos que marca la norma.

Aunque la ley fue aprobada en el periodo socialista, también marca los pasos para la tramitación y aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, que fue aprobado en el primer gobierno de Moreno en 2021. El texto se rige por los planes del gobierno de España, el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Todo contra lo que Vox se posiciona.

PP y Vox superan el primer Consejo de Gobierno

El objetivo de Vox con este punto del acuerdo "recuperar el sentido común y dejar a un lado el fanatismo ideológico", que para ellos supone el cambio climático. Así, reclaman que las medidas desarrolladas en este sentido "en ningún caso puedan suponer trabas, costes o restricciones a cualquier sector productivo andaluz". Además, exigen que se elimine "todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas".

"Somos dos partidos diferentes, coincidimos en algunas cosas y en otras pues no exactamente", defendió la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Con esto, España quiso subrayar que el PP no niega el cambio climático. "De hecho, actuamos conforme a ello", aclaró. La vicepresidenta, sin mojarse en las complicaciones de la legislatura, apuntó que, "como ha dicho el presidente, es un único gobierno".

A ambos lados reconocen que no tienen intención alguna de cambiar sus postulados, aunque el acuerdo marque el camino común que deben seguir. Por ahora, España señaló que el primero de la legislatura había sido "un consejo normal y amable": "Hemos seguido el orden del día, absolutamente normal con ilusión con ganas de trabajar por Andalucía como el primer día de colegio, nada extraño ni anormal".