Exámenes oficiales o pruebas propias: así podrán acreditar el B2 los universitarios andaluces para graduarse a partir de 2029

La noticia corrió como la pólvora cuando la Consejería de Universidad anunció el borrador del proyecto de la Ley Universitaria para Andalucía (más conocida como Ley LUPA). Y más aún cuando se aprobó. Entre todas sus medidas hay una que generó especial controversia entre universidades, rectores, profesores y alumnos. A partir del curso 2029/2030, los alumnos estarán obligados a acreditar un nivel B2 o superior de una lengua extranjera para poder obtener un título universitario. La ley no exige que el idioma extranjero sea el inglés, pero sí será el más común, puesto que es el que más se estudia en los colegios españoles. Hay certificados que se aceptan en las 10 universidades andaluzas, pero también hay exámenes particulares que solo tienen vigencia en algunos centro específicos.

Actualmente, las universidades públicas andaluzas aplican, en términos generales, la tabla común del Convenio de Colaboración de Universidades Públicas Andaluzas sobre acreditación de lenguas extranjeras. Por eso, el repertorio de títulos admitidos para demostrar un B2 de inglés es prácticamente el mismo en todas. Las principales diferencias están en el procedimiento de reconocimiento y en las condiciones sobre exámenes presenciales o en línea.

Certificados acreditados en las 10 universidades andaluzas

Este es el listado de exámenes que se reconocen en las 10 universidades, siempre que el resultado obtenido corresponda al B2 o a un nivel superior. Es importante tener en cuenta que, no basta con haber realizado un examen "de nivel B2": el documento debe reflejar que se han evaluado las cuatro destrezas -comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita- y que se ha alcanzado el nivel global exigido.

Cambridge English: B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency.

B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency. Cambridge Linguaskill , cuando el certificado completo acredita B2 y cumple las condiciones de la tabla vigente.

, cuando el certificado completo acredita B2 y cumple las condiciones de la tabla vigente. Aptis ESOL del British Council, si el certificado acredita globalmente B2 o superior.

del British Council, si el certificado acredita globalmente B2 o superior. Oxford Test of English y Oxford Test of English Advanced, con resultado global B2 o superior.

y Oxford Test of English Advanced, con resultado global B2 o superior. Trinity College London: ISE II o superior.

ISE II o superior. IELTS , con la puntuación equivalente al B2 establecida en la tabla.

, con la puntuación equivalente al B2 establecida en la tabla. TOEFL iBT , con la puntuación equivalente vigente.

, con la puntuación equivalente vigente. TOEIC , normalmente mediante la combinación de las pruebas que acreditan las cuatro destrezas.

, normalmente mediante la combinación de las pruebas que acreditan las cuatro destrezas. Pearson PTE o certificados Pearson incluidos en la tabla.

o certificados Pearson incluidos en la tabla. LanguageCert , en las modalidades recogidas expresamente.

, en las modalidades recogidas expresamente. TELC English B2 o superior.

o superior. CertAcles B2 , expedido por una universidad española y homologado por ACLES.

, expedido por una universidad española y homologado por ACLES. Certificados universitarios europeos homologados por CercleS , UNIcert o CLES 2 .

, o . Escuela Oficial de Idiomas: Nivel Intermedio B2, Nivel Avanzado de planes antiguos o nivel superior equivalente.

Nivel Intermedio B2, Nivel Avanzado de planes antiguos o nivel superior equivalente. STANAG 6001 , perfil lingüístico 2.2.2.2.

, perfil lingüístico 2.2.2.2. Determinados diplomas de enseñanza secundaria cursados íntegramente en inglés, incluido, en ciertos casos, el Bachillerato Internacional, hasta un máximo de B2.

Servicios propios de idiomas de las universidades

La Universidad de Sevilla admite la tabla común andaluza actualizada en mayo de 2026. Por lo tanto, además de todos los certificados mencionados anteriormente, también puede obtenerse el nivel mediante el examen B2 del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla, que en sus convocatorias oficiales puede llevar sello CertAcles.

En el caso de la Universidad Pablo de Olavide, los alumnos también podrán hacer el examen B2 propio del Servicio de Idiomas de la UPO. La Universidad de Granada reconoce los certificados comunes enumerados y también los exámenes de acreditación del Centro de Lenguas Modernas de la UGR. De hecho, esta institución señala expresamente que solo admite pruebas organizadas por un centro examinador acreditado, aunque el examen pueda desarrollarse presencialmente o en línea bajo control del centro. Es decir, no se aceptan pruebas domésticas sin esas garantías.

Como particularidad, la Universidad de Cádiz solo se acepta certificados de exámenes realizados presencialmente en las instalaciones de una sede autorizada

La Universidad de Córdoba también acepta los certificados generales anteriores, pero tiene exámenes propios de UCOidiomas, incluido su examen de acreditación B2 de inglés. Después de obtener el certificado, el alumnado debe solicitar su incorporación al expediente mediante el procedimiento electrónico de acreditación lingüística. Algo similar sucede con la Universidad de Jaén, que tiene el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la UJA.

La universidad de Almería también tiene su propio centro de idiomas, el Centro de Lenguas de la UAL, desde donde también se pueden hacer las pruebas siempre que el certificado concreto aparezca reconocido.

Requisitos: presencialidad o titulación

La Universidad de Málaga acepta los documentos incluidos en su relación oficial de acreditaciones, pero distingue el uso: expedición del título de grado, acceso a un máster o movilidad internacional. Un certificado puede estar reconocido por la UMA, pero un máster concreto puede exigir un nivel, modalidad o puntuación determinada en su memoria de verificación.

En el caso de la Universidad de Cádiz, es importante tener en cuenta que solo se acepta certificados de exámenes realizados presencialmente en las instalaciones de una sede autorizada.

Finalmente, en el caso de la Universidad de Huelva, además de reconocer los exámenes oficiales y sus propias pruebas a través del departamento Lenguas Modernas, también contempla el estudio individual de certificados oficiales que no figuren en el anexo, siempre que reúnan características equivalentes al modelo de evaluación de las universidades andaluzas.

Las particularidades de la UNIA

La UNIA utiliza igualmente la tabla del convenio andaluz, sin embargo, al centrarse principalmente en posgrados, el certificado general reconocido no sustituye los requisitos particulares de cada máster: una titulación puede pedir específicamente inglés B2, C1 o una determinada prueba.

Ante este escenario de pruebas, exámenes, titulaciones y certificados de toda índole, es necesario tener especial cautela con los exámenes realizados desde casa, los certificados que solo evalúan algunas destrezas y las versiones nuevas o modificadas de pruebas multinivel.