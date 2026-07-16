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El exCEO de ADM acusado de agresión sexual declarará ante el juez de Violencia sobre la Mujer el próximo 21 de julio

La comparecencia tendrá lugar en la plaza 5 de la sección de Violencia sobre la Mujer de Sevilla

Gustavo Fuentes en una imagen de archivo.

Gustavo Fuentes en una imagen de archivo. / María José López - Europa Pre / Europa Press

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Domingo Díaz

Domingo Díaz

Gustavo Fuentes, exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S. A. (ADM) acusado de agresión y acoso sexual, declarará el próximo 21 de julio ante la plaza número 5 de la sección de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, según han confirmado distintas fuentes a El Correo de Andalucía. Su declaración y la de las otras dos testigos se había pospuesto hasta en dos ocasiones.

Cabe recordar que la primera declaración, fechada para primavera, se pospuso por el cambio de letrado de Fuentes. En aquella ocasión se fijó una nueva cita para el pasado 25 junio, pero el juzgado decidió aplazarla sin dar más explicaciones. Se propuso una nueva fecha imposible en julio por incompatibilidades del abogado de Fuentes. Finalmente, será el próximo martes cuando el exCEO de la productora pase ante el titular de la plaza 5 de la sección de Violencia sobre la Mujer de Sevilla.

La denuncia contra Fuentes narra varios episodios con agresiones sexuales. La primera relación laboral que tienen ambos es en 2010 y ya entonces mostraba "un interés" sexual hacia la mujer. Una de las escenas descritas se produce en la presentación de una gala. Fuentes le dio un cheque de 500 euros a la mujer y dijo: "Ella es mía y vale mucho. Si no pagáis la gala, se la pago yo". Ya en 2023, con Fuentes como CEO de ADM, se explica otro episodio en el que trató de besarla y tocarla en un coche.

La segunda etapa de acoso denunciada comenzó en 2020. Varios testigos han afirmado conocer las situaciones de acoso a las que sometía Fuentes a la demandante. Hubo compañeros con quien se jactó de que la denunciante era "la única mujer que se le había resistido". Ella también estaba presente durante estos comentarios.

Noticias relacionadas y más

El accionariado del grupo ADM está compuesto un 47,9% de socios públicos y un 52,1% de capital privado. Sandetel, dependiente de la Junta de Andalucía, es la sociedad pública con todas las participaciones de ADM. En la parte privada están el Grupo ZZJ, Telefónica (a través de Telefónica de Contenidos), Medina Media Andalucía y Axión.

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