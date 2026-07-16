El PP empieza a mover las fichas para las municipales: elige a una ex concejal para recuperar Jaén

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha despejado la incógnita sobre la candidatura de su formación para la Alcaldía de Jaén al anunciar que Isabel Azañón será la aspirante del partido en las elecciones municipales previstas para mayo del próximo año, una apuesta con la que los populares buscan recuperar el gobierno de la capital jienense.

En un mensaje en su perfil de la red social X, Moreno ha explicado que Azañón cuenta con "un gran conocimiento de la ciudad, una experiencia acreditada en el Ayuntamiento de Jaén y un estrecho vínculo con el tejido social y económico jienense".

Perfil de la candidata del PP

El presidente del PP andaluz y del Gobierno regional ha añadido que la candidata a la Alcaldía es secretaria del Consejo Social de la Universidad de Jaén y "la mejor opción para llevar a Jaén al lugar que merece".

"¡Estoy seguro de que Isabel Azañón será una magnífica alcaldesa!", ha finalizado Moreno en su mensaje.

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Trayectoria institucional

Azañón, que ahora mismo se desempeña en la Universidad de Jaén, fue concejala del Ayuntamiento de Jaén, donde ahora gobierna el PSOE con Julio Millán como alcalde, cargo que recuperó tras perder el bastón de mando el PP de Agustín González a primeros del año pasado.