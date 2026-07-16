El PP empieza a mover las fichas para las municipales: elige a una ex concejal para recuperar Jaén
Juanma Moreno presenta a Isabel Azañón como la apuesta del PP para recuperar la Alcaldía de Jaén en las elecciones municipales de 2027, después de que el PSOE le arrebatara el gobierno local tras una moción de censura
El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha despejado la incógnita sobre la candidatura de su formación para la Alcaldía de Jaén al anunciar que Isabel Azañón será la aspirante del partido en las elecciones municipales previstas para mayo del próximo año, una apuesta con la que los populares buscan recuperar el gobierno de la capital jienense.
En un mensaje en su perfil de la red social X, Moreno ha explicado que Azañón cuenta con "un gran conocimiento de la ciudad, una experiencia acreditada en el Ayuntamiento de Jaén y un estrecho vínculo con el tejido social y económico jienense".
Perfil de la candidata del PP
El presidente del PP andaluz y del Gobierno regional ha añadido que la candidata a la Alcaldía es secretaria del Consejo Social de la Universidad de Jaén y "la mejor opción para llevar a Jaén al lugar que merece".
"¡Estoy seguro de que Isabel Azañón será una magnífica alcaldesa!", ha finalizado Moreno en su mensaje.
Trayectoria institucional
Azañón, que ahora mismo se desempeña en la Universidad de Jaén, fue concejala del Ayuntamiento de Jaén, donde ahora gobierna el PSOE con Julio Millán como alcalde, cargo que recuperó tras perder el bastón de mando el PP de Agustín González a primeros del año pasado.
- La Audiencia de Sevilla absuelve a un hombre que no pagó una habitación de hotel en La Barrosa: dejó el cargo a nombre de otra mujer
- La llegada de Vox a la Consejería de Turismo entierra la tasa turística en Andalucía que reclaman los ayuntamientos
- Roberto Brasero avisa de que esta provincia andaluza será la que más sufrirá el calor: 'Empieza el período más fuerte
- El B2 se exigirá para tener un grado en Andalucía pero no será una asignatura: Gobierno y Junta revisan la ley que sube el nivel mínimo de idiomas
- Los nombramientos de Susana Díaz y María Jesús Montero en el Senado o el nuevo vicepresidente del Parlamento: los partidos andaluces aprueban en julio los nombramientos tras el pacto PP-Vox
- Jesús Aguirre se despide al mes como presidente del Parlamento andaluz: 'Pido perdón a sus señorías si alguna vez les he faltado
- Aemet anuncia 'un episodio intenso' pero no confirma una tercera ola de calor en Andalucía: se esperan 46 grados en estas provincias y calima
- Dos bebés, entre los cuatro heridos en un accidente entre un camión y varios coches en Dos Hermanas