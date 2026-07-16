Vuelve la canoa más popular de la costa de Huelva con un recorrido de ensueño: este es el precio del billete y los horarios

La conocida Canoa de Punta Umbría (Huelva) vuelve a prestar servicio durante el verano para conectar el municipio costero con Huelva capital. La embarcación, operativa desde el 11 de julio, enlaza el Puerto de Huelva con el Muelle de Pasajeros de Punta Umbría, facilitando el desplazamiento hasta la playa puntaumbrieña a través de un singular recorrido fluvial.

La Canoa dispone de cinco salidas diarias desde Punta Umbría hacia Huelva, previstas a las 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 y 20.00 horas. En sentido contrario, las salidas desde Huelva hacia Punta Umbría tienen lugar a las 11.00, 13.00, 15.00, 19.00 y 21.00 horas. El precio del billete es de cinco euros por pasajero y trayecto.

Canoa de Punta Umbría. / El Correo

Un trayecto por las Marismas del Odiel

Más allá de su utilidad como medio de transporte, la Canoa de Punta Umbría ofrece la posibilidad de contemplar uno de los espacios naturales más destacados de la provincia. Su recorrido atraviesa el Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera.

Esta protección fue ampliada por la Unesco en junio de 2017, cuando el espacio reconocido pasó de 7.158 a 18.875 hectáreas. Considerado uno de los humedales más importantes de Europa, el paraje constituye además un enclave privilegiado para la observación de aves.

Durante la travesía, los pasajeros pueden disfrutar de una combinación de riqueza natural, brisa marina y paisajes estrechamente ligados a la historia y a los recuerdos estivales de varias generaciones de onubenses.

Un recorrido fluvial hasta la playa de Punta Umbría

A lo largo del itinerario, la embarcación atraviesa enclaves como la Ría de Huelva, el Almendral, la Cascajera, los restos del Reino de Al-Bakri, la Peguera y la Ría de Punta Umbría.

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De esta forma, el desplazamiento entre Huelva capital y la playa de Punta Umbría se convierte también en una experiencia turística singular, al permitir contemplar desde el agua algunos de los paisajes más representativos de la costa onubense.