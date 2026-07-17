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Aemet avisa de hasta 45 grados en Andalucía antes de unos "descensos significativos": cuándo acabará el episodio de calor

El día con más calor de este episodio sitúa a Córdoba en 45 grados, mientras Sevilla, Granada y Baza alcanzarían los 43 y varias localidades llegarían a 44

Temperaturas previstas para el jueves 23 de julio.

Temperaturas previstas para el jueves 23 de julio. / Aemet

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Aemet ha elevado este viernes el grado de preocupación ante el episodio de temperaturas extremas que comenzará a intensificarse durante el fin de semana en España y Andalucía. En su última nota informativa afirma que, "con la información actual, es posible que este episodio conforme una ola de calor", que podría iniciarse "entre el lunes o martes" y terminar "el jueves o viernes", con "un ascenso progresivo de las temperaturas" desde este sábado. Igualmente anuncia "descensos significativos" en las temperaturas el fin de semana del 25 de julio, sábado.

Hasta 45 grados en Córdoba el jueves

La previsión publicada por Aemet en su página web para el jueves 23 de julio eleva todavía más las temperaturas en Andalucía. Córdoba alcanzaría los 45 grados, mientras que Sevilla, Granada y Baza llegarían a 43. En las demás capitales se esperan 42 grados en Jaén, 41 en Málaga, 40 en Huelva, 36 en Almería y 30 en Cádiz.

Fuera de las capitales, los termómetros marcarían 44 grados en Almonte, Écija, Loja, Andújar y Linares. También se prevén 42 grados en Lebrija, Morón de la Frontera, Huércal-Overa y Antequera, mientras Jerez de la Frontera, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Lucena, Cazorla y Ronda rondarían los 41 o 42 grados.

Noches extremadamente cálidas y se anuncian "descensos significativos"

El episodio también dejará mínimas muy elevadas. Para esa jornada se esperan 28 grados de mínima en Jaén, 27 en Loja, Cazorla y Huércal-Overa, y 26 en Linares y Almería. Aemet advierte de que las noches serán "también muy cálidas" y de que el peligro de incendio aumentará "hasta situarse en valores extremos", acompañado de "posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña".

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La nota mantiene que entre el martes y el miércoles "se superarían los 40 ºC de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular" y que podrían registrarse "42-44 ºC en depresiones y valles de Andalucía". Después, "el escenario más probable" contempla "descensos significativos" durante el siguiente fin de semana, lo que acercaría las temperaturas a los valores normales y pondría fin al episodio. Las cifras municipales del jueves son todavía una previsión a varios días vista y podrán modificarse en próximas actualizaciones.

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