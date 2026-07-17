Las autoescuelas andaluzas se movilizan contra el “colapso” de los exámenes de conducir por la falta de examinadores

El sector de las autoescuelas se ha movilizado este viernes en las capitales andaluzas para denunciar la situación de “colapso e insostenibilidad” que atraviesan por la falta de capacidad de examen y la escasez crónica de examinadores de tráfico. Una situación que, según denuncian, está afectando directamente a la viabilidad económica de las empresas y a miles de alumnos que ven paralizada u obstaculizada la obtención de sus permisos de conducir.

En Sevilla, la protesta se ha celebrado a las puertas de la Dirección General de Tráfico (DGT), donde representantes de las principales empresas del sector han rechazado que se ponga en cuestión la profesionalidad de las autoescuelas y han criticado que la Dirección General niegue la existencia de un problema que, aseguran, sufren a diario tanto los centros de formación como los propios ciudadanos.

La concentración ha reunido a decenas de empresas del sector y ha servido para exigir a la DGT “medidas urgentes y de calado estructural”. Entre las soluciones planteadas, las autoescuelas reclaman partidas económicas para permitir horas extra por las tardes a los funcionarios examinadores y la apertura de un diálogo conjunto que permita abordar soluciones a largo plazo.

Durante la protesta en Sevilla, Alfonso Martínez Rodríguez, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Sevilla, ha asegurado que la situación es “absolutamente insostenible” para mantener los negocios y ofrecer servicio a los clientes ante la falta de exámenes y la limitada capacidad para realizarlos.

“Ya hay empresas que no se pueden sostener prácticamente. Tenemos alumnos enfadados en las puertas de nuestras escuelas, personas que no pueden empezar a trabajar porque no tienen un carné de camión, por ejemplo, manteniendo a duras penas una empresa con los mismos costes pero sin capacidad de exámenes”, ha lamentado Martínez, que también ha defendido la labor de las autoescuelas en materia de seguridad vial y formación.

El representante del sector ha advertido además de la merma de funcionarios examinadores, que cifra en casi un 45% respecto a 2023. Según ha explicado, esta reducción deja a las autoescuelas en una situación límite, ya que no pueden ofrecer al alumnado el servicio que venían prestando hasta ahora.

Martínez ha señalado que la posibilidad de examinar por las tardes con los funcionarios disponibles podría suponer “un alivio”, aunque ha matizado que no sería la solución definitiva. “No es la solución exacta, es un alivio solamente”, ha recalcado.

Por su parte, Leopoldo Cotán, presidente de la asociación Más Exámenes, Más Examinadores, ha insistido en que el problema ya no se limita a momentos puntuales del año, sino que afecta de forma continuada al funcionamiento de las autoescuelas. En este sentido, ha señalado que muchos centros no pueden asumir nuevos alumnos “cuando no sabes cuándo lo vas a examinar”.

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El sector reclama así una respuesta urgente para evitar que el bloqueo de los exámenes siga agravando la situación de las empresas y de miles de aspirantes al permiso de conducir en Andalucía.