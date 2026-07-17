Cierran 800 metros de una playa de Huelva por peligro de derrumbe, que aumenta "sobre todo en la pleamar"

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha recordado que continúa prohibido el acceso a alrededor de 800 metros de la playa urbana de El Portil, debido al grave proceso de erosión que afecta a esta parte del litoral. La restricción se mantiene por motivos de seguridad ante el deterioro del terreno y de las infraestructuras de la zona.

La pérdida de arena ha provocado la aparición de importantes desniveles y taludes que pueden poner en peligro a los usuarios. El riesgo aumenta «sobre todo en la pleamar», cuando el agua alcanza la base de estos desniveles y resulta imposible garantizar la seguridad de los bañistas que accedan a este tramo de la playa.

Los únicos accesos permitidos a la orilla

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Punta Umbría permite únicamente llegar hasta la orilla a través de las zonas situadas junto a las calles Zorzal y Calamón, al ser los puntos que actualmente reúnen las condiciones de seguridad necesarias.

Avisos con el peligro de derrumbe en la playa. / El Correo

El Consistorio ha instalado además carteles informativos, precintos y elementos de balizamiento en los accesos afectados. La señalización advierte expresamente de la prohibición de entrar en la zona por el riesgo de derrumbe y recuerda que las actuaciones necesarias para regenerar el litoral corresponden al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El alcalde pide respetar los precintos

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha apelado a la responsabilidad de vecinos y visitantes y ha solicitado que se respeten tanto los carteles como los precintos colocados para impedir el paso.

«No se trata de una decisión arbitraria, se trata de evitar accidentes en una zona donde existen riesgos reales para la integridad física de las personas», ha señalado el regidor puntaumbrieño.

Hernández Cansino ha lamentado que algunas personas estén retirando la señalización y los precintos de seguridad, una conducta que dificulta el trabajo de los servicios municipales y puede poner en peligro a quienes entren en una parte de la playa que se encuentra expresamente señalizada como peligrosa.

Una regeneración reclamada desde hace años

El alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento lleva años reclamando al Gobierno central una actuación urgente para regenerar la playa de El Portil. Según ha defendido, la aportación de arena resulta imprescindible para recuperar este tramo del litoral y reabrirlo con todas las garantías.

El Consistorio asegura haber enviado numerosos requerimientos formales a la Demarcación de Costas y mantiene abierto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la falta de intervención del Estado.

Denuncia un trato desigual en la costa de Huelva

Hernández Cansino también ha vuelto a denunciar el trato desigual que, a su juicio, recibe El Portil frente a otros municipios de la costa de Huelva que sí han recibido aportaciones de arena para hacer frente a problemas similares de erosión.

El Ayuntamiento asegura que está preparado para intervenir de forma inmediata cuando Costas regenere la playa. «En cuanto Costas aporte la arena y existan condiciones de seguridad, el Ayuntamiento repondrá sin demora los accesos, pasarelas y el resto del equipamiento de la playa», ha concluido el alcalde.