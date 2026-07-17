Concentración en Cádiz a favor del legado de Juan Carlos Aragón después de la retirada de honores por la condena por maltrato

El movimiento Chusma Selecta ha convocado una concentración para defender el legado de Juan Carlos Aragón en Cádiz el próximo martes 21 de julio. Después de conocerse que el autor gaditano fue condenado por violencia de género en 2010 y que se le hayan retirado varios honores otorgados tras su muerte en 2019, sus compañeros de Carnaval insisten en defender su obra. "Y la ciudad me recuerde cantando. Quizás por eso seguimos aquí", ha escrito Javi Bohórquez, director de algunas de sus comparsas, en redes sociales.

"Porque hay personas que se marchan, pero hay palabras que deciden quedarse a vivir entre nosotros. Hace un tiempo nació una idea sencilla: volver a reunir a la Chusma Selecta en la Plaza de Fragela para cantar. Sin más bandera que una copla. Sin más pretensión que encontrarnos donde tantas veces nos encontramos sin habernos visto nunca", señaló Bohórquez.

"Pero cuando un pueblo decide abrazar su memoria, las cosas sencillas dejan de ser pequeñas", escribió el amigo de Aragón para anunciar la convocatoria. "Por eso, el próximo 21 de julio, la Plaza de Fragela volverá a convertirse en el lugar donde la cultura popular levante la voz. No para mirar al pasado con nostalgia. Sino para recordarnos que hay legados que solo siguen vivos si alguien los defiende".

Bohórquez explica que el movimiento ciudadano Chusma Selecta ha convocado la Concentración Ciudadana en Defensa del Legado Cultural y Artístico de Juan Carlos Aragón "porque su obra forma parte del patrimonio sentimental de Cádiz. Porque sus letras fueron mucho más que carnaval: fueron literatura, pensamiento, filosofía, rebeldía y libertad".

"Nos reuniremos quienes alguna vez encontramos refugio en un pasodoble. Quienes aprendimos que el carnaval también sirve para hacerse preguntas. Quienes entendemos que la cultura no se guarda en una vitrina, sino que permanece viva cuando se comparte. Habrá palabras. Habrá música. Habrá carnaval. Y estarán quienes durante tantos años dieron voz a una obra que ya pertenece a todos", señaló en un comunicado.

Actuará La Eterna Banda del Capitán Veneno y habrá artistas invitados como Paco Pellejo, Toni Piojo, Salvi, Mawito, Agustín El Zoleta. "Y tendremos más sorpresas. Será una concentración pacífica, abierta y profundamente cultural. Un encuentro para celebrar la memoria desde el respeto y para reivindicar el valor de una obra que sigue enseñándonos que el pueblo también escribe su historia cantando", explicó en las redes. Sentenció: "Porque hay autores que dejan canciones. Y hay autores que dejan una forma de mirar el mundo".

"El 21 de julio, desde las 20:30 horas, nos encontraremos en la Plaza de Fragela", apuntó Bohórquez. "Sin etiquetas. Sin protagonistas. Solo con una certeza. Que mientras exista alguien dispuesto a cantar sus coplas, Juan Carlos Aragón seguirá conversando con Cádiz".