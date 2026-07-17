Málaga pone freno a los apartamentos turísticos: la moratoria entrará en vigor la próxima semana

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado hoy, en un pleno extraordinario, una medida que afecta directamente a cualquier malagueño preocupado por la turistificación en la ciudad: a partir de la próxima semana no se podrán conceder nuevas licencias para convertir viviendas de barrios residenciales en pisos turísticos u hoteles. La norma también endurece los requisitos para transformar locales comerciales vacíos en viviendas.

La medida saldrá adelante durante tres años, el tiempo que dure la suspensión cautelar, y entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), un trámite que el Ayuntamiento espera completar a mediados de la semana que viene.

La propuesta ha salido adelante solo con los votos del PP. El PSOE se ha abstenido y tanto Vox como Con Málaga han votado en contra. Además, ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición ha sido aceptada.

¿Y las licencias que ya estaban pedidas?

La moratoria no es retroactiva: los proyectos de apartamentos turísticos que ya tuvieran su solicitud en marcha antes de que se publique la norma podrán seguir tramitándose con normalidad. Es decir, quien ya había presentado su expediente no se ve afectado por el cambio.

Este matiz es precisamente el que más ha criticado la oposición, que teme que en los próximos días, antes de que la medida entre en vigor, se disparen las solicitudes de última hora para escapar a la nueva norma. El portavoz del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, fue especialmente crítico con este punto y recordó que, según reconoce la propia memoria del expediente municipal, entre 2019 y 2025 el Ayuntamiento ya ha aprobado 217 expedientes de apartamentos turísticos, solo contando edificios completos, sin sumar las viviendas turísticas sueltas, que según Araujo son "muchas más". A ese ritmo, avisó, la norma corre el riesgo de convertirse en "un auténtico coladero".

Pleno del Ayuntamiento de Málaga / EDU ROSA

No es la primera medida, pero sí la más ambiciosa

Málaga lleva dos años intentando frenar el avance de la vivienda turística en distintas fases. En junio de 2024 se exigió, mediante una instrucción municipal, que los pisos turísticos tuvieran entrada y servicios propios, separados del resto del edificio. Desde enero de 2025 se prohibió dar de alta nuevas viviendas turísticas en 43 barrios donde ya representaban más del 8% del parque residencial, un límite fijado a partir de un estudio de impacto encargado por el propio Ayuntamiento.

En el resto de los 328 barrios de la ciudad, solo se permitían altas con entrada independiente. La medida aprobada hoy va un paso más allá: ya no se trata de poner condiciones a las viviendas turísticas sueltas, sino de suspender directamente cualquier nueva licencia de hospedaje, también de apartamentos gestionados como edificios completos y de hoteles, en todo el suelo residencial de la ciudad durante tres años.

Lo que dice la oposición

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha defendido que el objetivo de la medida es claro: limitar el uso de hospedaje como alternativa al uso residencial y frenar el cambio de locales a vivienda, "blindando" así el suelo residencial frente al turístico.

Desde Con Málaga, su portavoz Toni Morillas ha sido muy crítica: ha calificado la propuesta de "chapuza" y de "moratoria fake", y ha responsabilizado al alcalde, Francisco de la Torre, de que la presión turística se haya vuelto insostenible en la ciudad. Morillas ha preguntado también cuántas licencias más se concederán a cargos del PP mientras dure la tramitación, en referencia al caso de García Urbano, sobre el que reprochó al alcalde no haber dado explicaciones. De la Torre respondió que él "no se esconde detrás de nadie".

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha votado en contra por el motivo contrario, ya que considera un error atribuir la crisis de la vivienda exclusivamente al turismo y a los establecimientos turísticos, y sostiene que la medida no soluciona nada porque no construye vivienda nueva, no libera suelo ni destina ayudas para aumentar la oferta de alquiler. A su juicio, la decisión responde más al temor electoral del PP ante el malestar social por la vivienda que a una voluntad real de resolver el problema.

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El PSOE, que se ha abstenido, considera que la medida llega con matices que la debilitan. Casero, por su parte, respondió a las críticas socialistas remitiendo a lo que, a su juicio, el Gobierno central de Pedro Sánchez podría haber hecho en materia de vivienda.

Fuente: La Opinión de Málaga