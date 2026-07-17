Matalascañas ya tiene un nuevo atractivo: la ‘Puerta de Doñana’, un «espacio único» entre el pinar y el Atlántico

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha inaugurado en Matalascañas el mirador ‘Puerta de Doñana’, una nueva infraestructura situada al final de la conocida como carretera norte y concebida para ofrecer a vecinos y visitantes una perspectiva diferente del entorno natural. El espacio permitirá contemplar la unión entre el Parque Nacional de Doñana, el pinar y el océano Atlántico.

La apertura culmina una actuación cuyas obras comenzaron en agosto de 2025 y que fue presentada como uno de los proyectos llamados a reforzar la oferta turística de Matalascañas. La construcción ha sido posible gracias a una subvención finalista de la Unión Europea destinada a financiar iniciativas que contribuyan a enriquecer el valor del espacio natural de Doñana.

Acto de inauguración del mirador 'Puerta de Doñana'. / Ayuntamiento de Almonte

Un mirador entre el pinar, Doñana y el Atlántico

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha explicado que este nuevo mirador "nace de la necesidad de confluir todo lo que sucede en el municipio de Almonte, por un lado el mar de pinos, el Parque Nacional de Doñana y el océano Atlántico".

El emplazamiento aspira a convertirse en un punto de referencia de Matalascañas tanto para los residentes como para quienes visitan el núcleo costero. La ubicación permitirá redescubrir la riqueza paisajística y ambiental de una zona marcada por su proximidad a uno de los espacios naturales más importantes de Andalucía.

Un nuevo punto para las excursiones a Doñana

El Ayuntamiento considera que la Puerta de Doñana tendrá también una función estratégica dentro de la actividad turística del municipio. Bella ha subrayado que el mirador "será un importante activo turístico al constituirse como punto de entrada y salida de las excursiones al Espacio Natural de Doñana".

De esta forma, la nueva infraestructura no solo funcionará como un espacio de observación, sino también como lugar de referencia para organizar las visitas al Espacio Natural de Doñana, ampliando los atractivos de Matalascañas más allá de su tradicional vinculación con la playa.

Pasos de fauna y pavimento contra el calor

La actuación ha incorporado diferentes medidas relacionadas con la sostenibilidad y la protección de la fauna. Durante el diseño y la ejecución del proyecto se ha tenido en cuenta el tránsito de animales por la carretera norte, por lo que se han instalado pasos de fauna destinados principalmente a facilitar el desplazamiento de reptiles.

El pavimento empleado en el entorno del mirador incluye además materiales capaces de reducir la temperatura superficial del suelo. Esta solución busca evitar que el exceso de calor durante los meses de verano provoque daños a los reptiles y a otras especies que se mueven por la zona.

Un espacio accesible para todos

La accesibilidad ha sido otro de los aspectos prioritarios en la construcción. El acceso al mirador ha sido diseñado tanto para vehículos como para personas con discapacidad, con el objetivo de que la nueva instalación pueda ser utilizada por el mayor número posible de visitantes.

"La idea es que todo el mundo pueda disfrutar de este espacio único, por lo que la accesibilidad al mismo es un aspecto fundamental", ha señalado el alcalde durante la inauguración.

Con su apertura, la Puerta de Doñana de Matalascañas se incorpora a la oferta turística de Almonte como un nuevo balcón desde el que contemplar la conexión entre el pinar, el parque nacional y el océano Atlántico.