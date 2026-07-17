Los sindicatos recogen miles de firmas para reclamar que la implantación de los dos días del teletrabajo en la Junta de Andalucía sea "inmediata"

Unos días. Eso es lo que han tardado los sindicatos CCOO e ISA en conseguir miles de firmas para exigir a la Junta de Andalucía que los dos días de teletrabajo se establezcan de forma "inmediata" en la administración pública autonómica. Después de dos años con un acuerdo firmado, la hasta ahora Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública homogeneizó los requisitos, aunque lo dejó en un día.

El pasado 9 de julio, la Consejería aprobó una nueva circular pactada con los sindicatos que fija los requisitos, las condiciones y las obligaciones para desempeñar la labor profesional desde su domicilio o desde cualquier espacio habilitado. El objetivo es que en todos los servicios de la administración se sigan las mismas normas. El texto ha tenido aplicación inmediata y permite que todos los empleados se acojan a esta normativa.

Para CCOO e ISA, esta circular "no incluye la principal medida que es la ampliación a dos días semanales ni garantiza el acceso al teletrabajo a sectores que actualmente están excluidos injustificadamente del acceso a esta modalidad". Además, sostienen que "la mayoría de las exclusiones se ratifican, y otras queda en el aire si se revertirán o no". Así, se mantiene la modalidad impulsada en la pandemia.

Los sindicatos seguirán presionando

En total, los sindicatos han recogido 4.000 firmas, que han entregado al secretario general para la Administración Pública, Arturo Domínguez, con el objetivo de la. Con el nuevo Gobierno autonómico ya a pleno rendimiento, las competencias de Función Pública han vuelto a recaer sobre el consejero José Antonio Nieto, que ya las absorbía en la anterior legislatura y reclaman que se siga adelante con su petición.

Los representantes sindicales presentan las firmas en Función Pública. / M. G.

Desde los sindicatos subrayan la "casualidad" de que, después de semanas de retraso, la circular se publicara días después de sus denuncias y de que empezaran a recoger firmas. Así, avisan que, si no se producen avances concretos en las reivindicaciones clave, seguirán adelante con las medidas de presión. De hecho, a preguntas de este periódico en ocasiones anteriores, no descartaban manifestaciones.

En el foco está también una disposición incluida en el borrador de la norma, que establece un plazo de seis meses para impulsar los dos días de teletrabajo a la semana. Esto provocaría que, si se aprueba en septiembre como está previsto, la ampliación de las jornadas de trabajo en remoto no sería una realidad hasta la primavera del próximo 2027. "Es realmente un insulto al personal", aseguran para recordar que llevan dos años preparándose.

Los funcionarios que menos teletrabajan

Las quejas entre los funcionarios por la falta de impulso a la ampliación del teletrabajo han sido constantes desde que se alcanzó un acuerdo entre administración y sindicatos. Por ahora, los empleados públicos andaluces son los que menos pueden trabajar en remoto de España. De hecho, la principal reclamación de las organizaciones sindicales era que se aumentara a tres días como en la administración estatal.

En julio de 2024, los sindicatos y la Junta alcanzaron un acuerdo para implantar el decreto de teletrabajo y un año después, superaba los trámites de exposición pública. Sin embargo, desde entonces, los avances han sido mínimos. Según sostienen los representantes sindicales, la norma todavía tiene que superar el informe presupuestario, el del gabinete jurídico y el del Consultivo, lo que demora su entrada en vigor.