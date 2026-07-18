Aviso de la Aemet: Andalucía afronta una nueva ola de calor con temperaturas que podrían superar los 45 grados

Andalucía volverá a situarse entre las zonas más castigadas de España por el calor durante la próxima semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este sábado un aviso especial por una ola de calor que comenzará oficialmente el martes 21 de julio y se prolongará, al menos, hasta el jueves 23, aunque el episodio de temperaturas extremas empezará a notarse varios días antes.

Las áreas más afectadas serán el valle del Guadalquivir, la cuenca del Genil y el interior del sureste andaluz, donde los termómetros podrán superar localmente los 44 grados durante el martes y el miércoles. El jueves, previsto inicialmente como el día más intenso del episodio, podrían alcanzarse o rebasarse los 45 grados en algunos puntos.

La Aemet sitúa en un 70% la probabilidad de que se produzca esta ola de calor, provocada por la llegada de una masa de aire muy cálido, seco y con polvo en suspensión procedente del norte de África. La fuerte insolación propia del mes de julio y la estabilidad atmosférica favorecerán que las temperaturas aumenten progresivamente durante los próximos días.

Más de 40 grados antes de comenzar la ola de calor

El calor extremo ya está afectando este sábado 18 de julio al interior de Andalucía. En los valles y depresiones fluviales de la comunidad se han superado ya los 40 grados, unas temperaturas muy elevadas que se mantendrán durante el domingo, con pocos cambios en buena parte del territorio andaluz.

El ascenso continuará el lunes 20 de julio, una jornada que, aunque inicialmente queda fuera del periodo oficial de la ola de calor, podría terminar incorporándose si las próximas previsiones confirman la intensidad del episodio.

Para ese lunes se esperan máximas de entre 39 y 41 grados en el tramo alto y medio del valle del Guadalquivir y en la cuenca del Genil. En algunos puntos del interior del sureste peninsular, entre los que se encuentran zonas de Andalucía oriental, los termómetros podrían situarse entre los 40 y los 42 grados.

Martes: hasta 43 grados y posibilidad de superar los 44

El martes 21 será previsiblemente el primer día oficial de la ola de calor. Las temperaturas volverán a subir de forma generalizada y Andalucía se encontrará entre las comunidades más afectadas.

En el valle del Guadalquivir se esperan máximas de entre 39 y 41 grados, mientras que en la cuenca del Genil podrán alcanzarse entre 40 y 42 grados. La situación será todavía más extrema en el interior del sureste, donde se prevén valores de entre 41 y 43 grados, sin descartar que se superen localmente los 44 grados.

Además de las elevadas temperaturas diurnas, la Aemet advierte de que las noches serán muy cálidas, lo que dificultará el descanso y reducirá la recuperación térmica de viviendas y espacios urbanos.

El calor se intensificará el miércoles en Andalucía occidental

Durante el miércoles 22, el aumento de las temperaturas se concentrará especialmente en el cuadrante suroccidental de la Península, por lo que el calor podría intensificarse en varias provincias de Andalucía occidental.

Temperaturas previstas para la jornada del miércoles 22 / Aemet

El valle del Guadalquivir y las sierras próximas registrarán máximas de entre 40 y 42 grados, unos valores que también se esperan en la cuenca del Genil. En el sureste andaluz volverán a alcanzarse entre 41 y 43 grados, con posibilidad de superar puntualmente los 44 grados.

El jueves será el día más caluroso: más de 45 grados en algunos puntos

La previsión de la Aemet señala al jueves 23 como el día álgido de la ola de calor en Andalucía. La persistencia del bloqueo atmosférico y un nuevo ascenso de las temperaturas en el litoral de Alborán y el sureste elevarán todavía más los termómetros.

En el valle del Guadalquivir, las sierras adyacentes y la cuenca del Genil se esperan máximas de entre 41 y 43 grados. En el tercio sureste, los valores se situarán entre los 42 y los 44 grados, aunque podrán superarse localmente los 45 grados.

Máximas y mínimas previstas para este jueves 23 en las capitales de provincia / Aemet

Ante esta situación, la Aemet pide extremar las precauciones durante las horas centrales del día, especialmente en las actividades realizadas al aire libre y entre las personas vulnerables, como mayores, menores y pacientes con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Noches muy cálidas y riesgo extremo de incendios

El episodio no solo estará marcado por las temperaturas máximas. Las noches también serán especialmente cálidas en numerosas localidades andaluzas, con mínimas elevadas que podrían impedir que el organismo y las viviendas pierdan el calor acumulado durante el día.

La ola de calor provocará, además, un importante incremento del riesgo de incendios forestales, que podría alcanzar niveles extremos. A esta circunstancia se suma la posibilidad de que se produzcan tormentas secas durante la tarde en zonas montañosas, acompañadas de rayos pero con escasas precipitaciones.

A partir del viernes 24 se esperan descensos generalizados de las temperaturas, aunque la incertidumbre de la previsión continúa siendo elevada. Por ello, la Aemet no descarta que la ola de calor pueda prolongarse durante el fin de semana.