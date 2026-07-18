Andalucía registra nueve de las diez temperaturas más altas de España este sábado

Andalucía ha registrado nueve de las diez temperaturas más altas de España durante este sábado 18 de julio, según los datos disponibles en la Agencia Estatal de Meteorología hasta las 16:30 horas. La comunidad andaluza domina prácticamente por completo el ranking nacional, con estaciones de Granada, Almería y Málaga entre los puntos más calurosos de la jornada.

Se cumple así el pronóstico de la Aemet, en el que aún pueden registrarse máximas más elevadas, antes del fin de semana que viene, donde se augura un descenso significativo de las temperaturas en la comunidad. Antes de eso, la Aemet ya ha anunciado la tercera gran ola de calor del verano, que dará comienzo el martes y que se extenderá, al menos, hasta el jueves 23 de julio.

Volviendo a los termómetros de este sábado, 18 de julio, la temperatura máxima más elevada se ha alcanzado en la estación de Granada-Cartuja, donde los termómetros han llegado a los 41,2 grados a las 16:00 horas. Muy cerca se ha situado la localidad almeriense de Abla, con 41 grados, mientras que Baza, también en la provincia de Granada, ha registrado 40,9 grados.

Granada es la provincia con mayor presencia en la clasificación, al colocar cinco estaciones entre las diez más calurosas de España. Además de Granada-Cartuja y Baza, aparecen el aeropuerto granadino, con 40,8 grados; Válor, con 40 grados; y Guadix, con 39,9 grados.

Almería suma otros dos puntos en el ranking. Junto a los 41 grados de Abla, la estación de Nacimiento, en el entorno del Parque Nacional de Sierra Nevada, ha alcanzado los 39,8 grados. Málaga también incorpora dos registros: Álora, con 40,2 grados, y Manilva, con 39,8.

La única estación situada fuera de Andalucía entre las diez temperaturas más altas es Alhama de Murcia, que ha marcado 40,2 grados a las 15:00 horas, igualando el registro de Álora.

Las diez temperaturas más altas de España este sábado

Granada-Cartuja (Granada): 41,2 grados, a las 16:00 horas. Abla (Almería): 41 grados, a las 16:20 horas. Baza (Granada): 40,9 grados, a las 16:30 horas. Granada Aeropuerto (Granada): 40,8 grados, a las 16:10 horas. Álora (Málaga): 40,2 grados, a las 14:50 horas. Alhama de Murcia (Murcia): 40,2 grados, a las 15:00 horas. Válor (Granada): 40 grados, a las 16:00 horas. Guadix (Granada): 39,9 grados, a las 15:20 horas. Nacimiento, Parque Nacional de Sierra Nevada (Almería): 39,8 grados, a las 14:30 horas. Manilva (Málaga): 39,8 grados, a las 15:00 horas.

Los registros son provisionales y corresponden a los datos recopilados durante la tarde, por lo que las máximas definitivas de la jornada podrían variar con posteriores actualizaciones.