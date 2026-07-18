La AP-4, "un desastre" de conexión entre Sevilla y las playas de Cádiz otro verano más: habrá tercer carril pero aún no hay fecha

"La conexión por carretera es un desastre y casi siempre hay atascos. Además, no hay manera de ir a las playas de muchos municipios porque los servicios públicos de tren y autobús son insuficientes. Es una odisea". Habla una usuaria habitual del trayecto Sevilla-Rota, que sufre cada fin de semana atascos por la gran afluencia de tráfico de la carretera AP-4 entre la provincia sevillana y la de Cádiz, colapsada con asiduidad en los últimos periodos vacacionales. La queja es tan recurrente como la petición para facilitar la circulación de un tercer carril, que por el momento no llega.

Para paliar el problema de la gran circulación que absorbe esta carretera desde la eliminación del peaje, este verano se habilitará un tercer carril provisional igual que se hizo el año pasado, según han confirmado fuentes gubernamentales a este periódico. La idea es abrir un tramo de 3,2 kilómetros a la altura de Las Cabezas para evitar embotellamientos los días de grandes desplazamientos. Por el momento, no hay fecha para que se implante por primera vez este estío. Se avisará cuando se tome la decisión. Cabe recordar que en 2025 la medida se tomó por primera vez en agosto.

Por lo tanto, este fin de semana la AP-4 se mantendrá intacta, a pesar de que son muchos los ciudadanos que pretenden desplazarse. El próximo domingo, a los viajes habituales del verano habrá que sumar que una amplia mayoría tendrá establecida una hora límite de llegada a su destino: España juega la final del Mundial de fútbol a las 21 horas y habrá quien no quiera perdérselo. Con motivo de la disputa del partido ante Argentina en Nueva Jersey, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha pedido a los ciudadanos "planificar el regreso a casa".

El motivo de que este fin de semana no se realice el desdoble del carril es que los técnicos de la DGT entienden que "con demasiado volumen también es pernicioso". Y este fin de semana se esperan muchos viajes. Sirva como muestra un botón: en la final de la Eurocopa de 2024 en la que España venció a Inglaterra, se registró una gran afluencia entre las 16.00 y las 19.00 horas. La Dirección General de Tráfico (DGT) entiende que los ciudadanos tendrán un comportamiento similar este fin de semana. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla ha pedido una vuelta con respeto a las normas de circulación. "Lo importante es que podamos disfrutar de un partido histórico".

Un problema que no es nuevo

El problema no es nuevo y la medida momentánea es, como se dijo el pasado verano, "paliativa". En mayo, el secretario general del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Arturo Coloma, puso el foco en dos problemas prioritarios en la AP-4: uno se refiere a la conservación de las vías y el otro es de falta de capacidad. "Lo que más va a notar el sevillano a la hora de desplazarse a las playas no van a ser los baches, porque si va a ir en un tapón continuado desde Sevilla hasta Cádiz, no se dará cuenta del deterioro del tráfico, por lo que lo primero que me preocupa es el problema de capacidad". Coloma pronosticaba con buen tino que, cuando la gente comenzara a viajar con asiduidad, iba a ser "un desastre la comunicación de Sevilla con las playas de Cádiz, y con las de Huelva".

Además, Coloma también hacía hincapié en otra necesidad: desdoblar la Nacional IV. Esta carretera es un poco más lenta que la autopista y en muchos tramos de un único sentido, pero está siendo la opción de algunos para evitar la gran afluencia de tráfico en la AP-4.

El plan de inversiones para esta carretera, en trámite

El Gobierno de España ha llevado a cabo un programa de actuaciones en estas carreteras valorado en 350 millones de euros y consistentes en tres tipos: aumento de capacidad, mejora de enlaces ya existentes y rehabilitación del firme.

Las obras previstas más importantes en las carreteras que unen las playas de Sevilla y Cádiz son la construcción de un tercer carril entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan -en fase de redacción-, la remodelación de los enlaces de Los Palacios y El Cuervo -el proyecto está en fase final- y el desdoble de la Nacional-4 entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca -también en redacción-.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, puso recientemente el foco en los desdobles. "Urge el desbloqueo de los desdobles de titularidad autonómica". "Mientras la Junta de Andalucía olvida Sevilla, el Gobierno de España moviliza una inversión millonaria de 268 millones de euros en la AP-4 que permitirá mejorar la capacidad, la seguridad y la conectividad de una de las principales arterias del sur peninsular, una mejora que pasa por la construcción de los desdobles para evitar las masificaciones y por tanto la seguridad".