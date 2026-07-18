José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, envía un mensaje de ánimo a sus vecinos de Los Palacios Fabián y Gavi: "Esperemos que todo salga bien"

Los Palacios y Villafranca puede presumir de haber celebrado la consecución de dos campeonatos del mundo por parte de dos de sus vecinos recientemente. El primero de ellos en fútbol, en 2010, con Jesús Navas. El segundo, el año pasado, con José Antonio Rueda, campeón de la categoría de Moto3 de MotoGP.

El piloto palaciego, embajador de Estrella Galicia 0,0, no ha querido dejar pasar la oportunidad de, a través de El Correo de Andalucía, mandar un mensaje de ánimo a España de cara a la final de la Copa del Mundo que enfrentará a los de Luis de la Fuente con la Argentina de Scaloni. "Mucho ánimo a la Selección Española para esta gran final, esperemos que nos la llevemos. Darle mucho ánimo sobre todo a los palaciegos Fabián y Gavi, esperemos que todo salga bien y que disfrutemos mucho el domingo".

Los futbolistas españoles tendrán la oportunidad este domingo de hacer historia al conseguir bordar la segunda estrella en la camiseta de España. Fabián Ruiz y Pablo Páez Gavira, Gavi, representarán a Los Palacios, a Sevilla y a Andalucía, siendo dos de los tres jugadores andaluces de la Roja. El otro es Álex Baena, natural de Roquetas de Mar (Almería).

Rueda sabe bien lo que es obtener un título intercontinental y hacer historia para Andalucía. El piloto de Moto2 fue el primer andaluz en conseguir la victoria en el Circuito de Jerez en sus más de 40 años de historia el pasado curso. Meses después se coronaría de nuevo como el primer campeón de la comunidad autónoma en el campeonato del mundo de velocidad, en este caso en la categoría de Moto3.

Una final muy ligada a Sevilla

Si los dos futbolistas palaciegos son canteranos del Real Betis Balompié, los dos entrenadores de la final del Mundial han pasado por el Sevilla FC. Tanto Scaloni como Luis de la Fuente han portado el escudo sevillista como técnicos. El seleccionador argentino lo hizo como ayudante de Jorge Sampaoli en el banquillo, mientras que el español pasó mucho más tiempo en la capital hispalense.

A pesar de ser de Haro, Luis de la Fuente pasó cuatro temporadas en Sevilla cuando era futbolista y después vivió la ciudad como técnico de las categorías inferiores sevillistas. Llegó a entrenar a un juvenil plagado de futbolistas como Navas. Está muy ligado a la cultura y a la tradición sevillana. Tanto es así que casi siempre una pulsera de la hermandad del Cachorro y se le ha podido ver en varias ocasiones en su templo.