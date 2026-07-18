Leandro Iglesias, andaluz en la final del Mundial: "Es imposible comprar una entrada, las más baratas son 6.800 euros"

Todo presto para que este domingo, a partir de las 21 horas, España se enfrente a Argentina en la final de la Copa del Mundo. La Roja busca su segundo mundial, mientras que la albiceleste pretende hacerse con el cuarto, el segundo consecutivo. El estadio de Nueva York estará abarrotado de aficionados de ambos países, a pesar de que ha sido bastante complicado conseguir entradas para este partido. Entre los asistentes también habrá algún andaluz, como Leandro Iglesias, periodista de La Sexta, que advierte de lo disparado de los precios. "Nosotros las compramos mucho antes, pero actualmente son imposibles. Creo que las más baratas son 6.800 euros".

Él ha ido a Nueva York acompañado del exfutbolista Javi Moreno, al que últimamente se le ha podido ver muy relacionado con el fútbol andaluz y el grupo IV de Segunda RFEF por su vinculación al Linares Deportivo. Moreno es uno de los futbolistas más reconocidos de finales de los 90: jugó cinco partidos en la Selección Española y vistió las camisetas de Alavés, Atlético de Madrid o AC Milan en una época en la que era difícil que los jugadores españoles emigraran a clubes europeos de primera categoría.

Iglesias y Moreno se están alojando en un hotel de Time Square en el que conviven con muchas personalidades del fúbol español. "Está Ángel Haro, Laporta, Presa, Butragueño, los presidentes de las federaciones territoriales, Ángel María Villar, Pedro Rocha... Esa es la foto del hotel", explica en conversación con El Correo de Andalucía.

Entre los ilustres que están en el hotel está el futbolista sevillano Jesús Navas. Recuerda que el futbolista palaciego es el hombre con más títulos con la Selección Española y ha sido pieza clave en las dos generaciones, en la campeona del mundo en 2010 y en la actual campeona de Europa y candidata a la corona intercontinental este domingo. Además, Iglesias está paseando por las calles de Nueva York con la camiseta de Fabián, otro jugador de Los Palacios.

Iglesias con Navas en Nueva York. / Cedida

El periodista y el futbolista vieron en vivo, en Dallas, la victoria de España ante Francia en el mejor partido del conjunto de Luis de la Fuente en lo que llevamos de campeonato. "Fue espectacular, no he visto una cosa igual en mi vida", reconoce Iglesias.

En Nueva York están paseando y viendo el ambiente por Central Park, la Quinta Avenida, Manhattan, la Estatua de la Libertad, Chinatown... Durante estos momentos turísticos, "vemos muchas camisetas de la Selección Española, vemos muchas camisetas de argentinos también...", explica el periodista. Además en Times Square les ha llamado la atención un aspecto: "Lamine Yamal es una de las figuras con Ronaldo y Messi".

Una final en la capital del mundo

Como no podía ser de otra manera, han aprovechado para hacer alguna compra en la tienda oficial de la NBA. También alguna que otra camiseta del Mundial ha caído. "Se ve puro fútbol aquí, o sea, es mucho mucho ambiente de fútbol en un país que no es futbolero. Aquí está todo enfocado al Mundial y la gente está muy participativa, así que es espectacular".

Iglesias explica que el partido tiene una "dimensión tremenda" por ser una final "en la capital del mundo, como lo es prácticamente Nueva York, en el país más comercial del mundo, con el mejor marketing que existe".

Yamal en Times Square. / Cedida

"Estamos con muchos nervios"

Ahora están "contando las horas para que llegue el partido. Estamos con muchos nervios. Nos pasa a todos los aficionados que estamos aquí".

Otro de los aspectos resaltados por Iglesias es la "hermandad" entre españoles y argentinos antes de la final. "En cada sitio hay mucha hermandad entre uno y otro, por el hecho de que el idioma no es una barrera y en cualquier sitio al que vas, monumento, calle, barrio... Hay mucha cercanía, mucho cariño entre las aficiones. Yo creo que eso va a hacer que el partido sea incluso más bonito".

Con respecto a los rumores de una posible suspensión por un tema de polución relacionado con incendios forestales, Leandro avisa de que no hay nada. "El cielo está azul y no se ve esa cortina de humo que hemos tenido los dos días atrás, así que todo apunta que va a ser una final fantástica".