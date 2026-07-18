La licitación de Emergencias 112 Andalucía queda desierta: "No tiene sentido que se dé a una empresa privada"

Nadie quiere encargarse de Emergencias 112 Andalucía. Desde su nacimiento en el año 2002, el servicio de emergencias de la Junta Andalucía ha funcionado gracias los contratos de empresas privadas y ahora, por primera vez en 20 años, se ha quedado desierta. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias busca ahora una solución y los trabajadores piden que el servicio esté en manos públicas.

La oferta económica de la administración autonómica no ha sido suficiente para las empresas y los sindicatos piden que se internalice el servicio. La Junta de Andalucía ofrecía un contrato de 62.766.496,87 euros para dirigirlo dos años. Debía encargarse de la coordinación, gestión y ejecución técnica y ejecutiva, bajo un mando único, del operativo de emergencias que sea de competencia autonómica.

"A la vista de que ninguna empresa ha presentado oferta dentro de dicho plazo, la Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación la declaración de desierto del contrato de referencia", se lee en la resolución. Desde la Junta de Andalucía enmarcan esta situación dentro de la normalidad y alegan que "hay pocas empresas que den este servicio". Así, sostienen que revisará el pliego.

La Junta prorroga el contrato actual

Si en un plazo el proceso se mantiene igual, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias explica a El Correo de Andalucía que "se activará la prórroga obligatoria de nueve meses". En todo momento, fuentes de la cartera que dirige el vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, quieren subrayar, en plena temporada de incendios forestales, que "el servicio en ningún momento se verá afectado".

"Un servicio de emergencias no debería dar beneficios a nadie, no tiene sentido que se dé a una empresa privada", denuncia Paco Martorell, representantes de CCOO en Emergencias 112 Andalucía. El trabajador insiste en que "la empresa no mira por los ciudadanos, mira por sacar dinero". De hecho, el sindicalista sostiene que "es más rentable internalizarlo que sacarlo a licitación, porque para la empresa el beneficio nunca es suficiente".

Desde CCOO exigen a la Junta de Andalucía que aproveche el momento para poder internalizar la empresa. Esta situación es una exigencia histórica que los trabajadores de emergencias reclaman desde el nacimiento del servicio. Antes de 2008 se dieron algunos pasos "tibios" en esta dirección, pero los problemas que trajo la crisis echaron por tierra cualquier posibilidad. Ahora, ven una nueva oportunidad.

Los sindicatos ven "factible la internalización"

Esta misma semana se había convocado un encuentro de la Junta de Andalucía con los representantes sindicales, sin embargo, la cita fue cancelada un día antes de su celebración. "No querían darnos explicaciones de que no se había presentado nadie", sostiene Martorell, que tiene una petición clara para la administración pública en esta materia: "Que evite que las empresas nos exploten más de la cuenta".

Ante esta situación, los servicios jurídicos de CCOO trabajan para buscar los pasos a seguir. "Es absurdo que estemos a merced de que las empresas consideren que no le sacan suficiente dinero a las emergencias de los ciudadanos", insiste el representante de comisiones obreras. Así, defiende que la internalización es "factible", y se pregunta: "Van a mejorar el actual concurso y ¿nosotros en qué situación nos quedamos?".