María Jesús Montero, Susana Díaz y Juan Espadas serán los senadores del PSOE-A: González se queda fuera
El partido socialista andaluz confirma la candidatura de sus tres últimos secretarios generales para ocupar escaños en el Senado por designación parlamentaria
El PSOE de Andalucía ha confirmado como candidatos a senadores por designación parlamentaria a sus tres últimos líderes regionales: Susana Díaz, Juan Espadas y la actual secretaria general de la formación en la comunidad, María Jesús Montero.
La decisión, confirman fuentes del partido a EFE, se tomó en la Ejecutiva Regional y luego en el Comité Director del pasado 3 de julio, aunque el partido tiene de plazo hasta el lunes 20 de julio para registrarla en el Parlamento.
Los nombramientos serán previsiblemente firmes el jueves 23 de julio, cuando el Parlamento andaluz celebra un Pleno en el que se votarán los senadores por designación autonómica.
Ahora miso tienen escaño en el Senado por el PSOE la expresidenta de la Junta Susana Díaz y el exsecretario general andaluz, Juan Espadas, así como el malagueño Víctor González Fernández, quien será el que salga de la Cámara Alta, dejando el puesto puesto que ocupará Montero.
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