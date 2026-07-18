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VÍDEO | José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, envía un mensaje de ánimo a sus vecinos de Los Palacios Gavi y Fabián: "Esperemos que todo salga bien"

Los Palacios y Villafranca puede presumir de haber celebrado la consecución de dos campeonatos del mundo por parte de dos de sus vecinos recientemente. El primero de ellos en fútbol, en 2010, con Jesús Navas. El segundo, el año pasado, con José Antonio Rueda, campeón de la categoría de Moto3 de MotoGP.

El piloto palaciego, embajador de Estrella Galicia, no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandar un mensaje de ánimo a España de cara a la final de la Copa del Mundo que enfrentará a los de Luis de la Fuente con la Argentina de Scaloni. "Mucho ánimo a la Selección Española para esta gran final, esperemos que nos la llevemos. Darle mucho ánimo sobre todo a los palaciegos Fabián y Gavi, esperemos que todo salga bien y que disfrutemos mucho el domingo".