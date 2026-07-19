El rincón de Huelva que recuerda al Caribe y esconde un mercadillo junto al mar

Hay lugares de la costa de Huelva que, por sus extensas playas y sus paisajes, pueden recordar por momentos al Caribe, aunque con una temperatura del agua bastante más fresca. En uno de estos enclaves se encuentra un espacio que traslada al visitante a un ambiente de inspiración jamaicana: un original mercadillo instalado junto al mar.

Se trata de Azul Soho Market, ubicado en la playa de Punta del Moral, en Isla Canela, dentro del término municipal de Ayamonte. Este mercado al aire libre se ha convertido en una alternativa para completar una jornada de playa y disfrutar de las noches de verano en un entorno decorado principalmente con madera, iluminación ornamental y zonas pensadas para el descanso.

Moda, artesanía y productos gourmet

Azul Soho Market está concebido como una experiencia que combina compras, gastronomía y ocio. En sus establecimientos se pueden encontrar propuestas de moda, calzado, joyería, gafas, decoración, arte, artesanía, libros, flores y complementos para mascotas, entre otros productos.

Mercadillo en Punta del Moral, Isla Canela (Ayamonte - Huelva). / El Correo

La oferta también incluye productos gourmet procedentes de Huelva y del cercano Algarve portugués, como mariscos, conservas y diferentes especialidades locales. De esta forma, el mercadillo ofrece una opción de consumo tanto para los turistas que pasan sus vacaciones en Isla Canela como para los residentes de la zona.

Cócteles, minigolf y música en directo

El espacio dispone además de una zona chill out y varias terrazas en las que tomar un cóctel, una cerveza o cenar al aire libre. Entre sus propuestas gastronómicas se encuentra el desavío gourmet Pica Pica Beach, al que próximamente se sumará una zona de food trucks.

La experiencia se completa con un minigolf, jornadas de música en directo y una cuidada iluminación nocturna. En determinados días también se organizan actividades infantiles, talleres y espectáculos dirigidos a toda la familia.

Horario y ubicación de Azul Soho Market

El mercadillo se encuentra en la avenida de la Mojarra, en el paseo marítimo de Punta del Moral, en Isla Canela. Permanecerá abierto todos los días hasta el 6 de septiembre, por la mañana 10:00 a 15:00 horas y desde las 20:00 horas por la tarde.