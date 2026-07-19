El regreso para ver la final del Mundial España-Argentina colapsa la AP-4: hasta 16 kilómetros de retenciones en dirección a Sevilla

Este domingo nadie se puede despistar en las playas de la provincia de Cádiz y Huelva contando olitas. Al menos, no debe hacerse si se debe coger carretera para ver la final del Mundial entre España y Argentina en otro destino. La planificación es fundamental para no tener que ver la finalísima en un atasco como el que ya se ha formado en la AP-4 en sentido Sevilla y que ocupa 16 kilómetros a 10 horas del partido.

La Subdelegación del Gobierno pidió esta misma semana a los ciudadanos "planificar el regreso a casa". Durante el fin de semana en el que España jugó contra Ingalterra en la final de la Eurocopa de 2024, se registró una gran afluencia entre las 16.00 y las 19.00 horas, por lo que Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla ha pedido una vuelta con respeto a las normas de circulación. "Lo importante es que podamos disfrutar de un partido histórico".

La Dirección General de Tráfico (DGT) entiende que los ciudadanos tendrán un comportamiento similar este fin de semana. Este es uno de los motivos por los que no se llevará a cabo el desdoble de ningún tramo de la AP-4. Según las fuentes consultadas por este periódico, el tercer carril no se habilitará porque es contraproducente en días de gran afluencia de vehículos.

Ya hay 16 kilómetros de atascos

La primera congestión se encuentra a la altura de Las Cabezas de San Juan. Las retenciones afectan a todos los carriles entre los puntos kilométricos 48 y 43, un tramo de aproximadamente cinco kilómetros.

La circulación se ha complicado en torno a las 12 de la mañana. La DGT mantiene el aviso en nivel amarillo, por lo que se recomienda circular con precaución y se insiste en prever posibles retrasos.

Imagen actual de la AP-4. / DGT

La segunda parte del atasco se encuentra a la altura de la salida de Los Palacios, localidad que hoy se juega tener a dos nuevos campeones del mundo como Gavi y Fabián. La retención se encuentra entre los puntos kilométricos 38 y 27. Es decir, otros 11 kilómetros de retención. En total 16 kilómetros de retenciones.