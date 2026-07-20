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Abre la nueva playa fluvial del Dragón Azul, con piscinas flotantes, chiringuito y Bandera Azul, a un paso de Huelva

La nueva zona de baño cuenta con dos piscinas flotantes, vigilancia permanente, espacios de sombra y un chiringuito con terraza de madera

Playa fluvial en la presa de Odeleite, en el Algarve portugués.

Playa fluvial en la presa de Odeleite, en el Algarve portugués. / Municpio de Castro Marim

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Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

La playa fluvial de Odeleite, en el Algarve portugués, ha abierto sus puertas como la primera playa del interior del Algarve reconocida con la Bandera Azul. El proyecto aprovecha la recuperación del nivel de agua del embalse tras varios años limitados por la sequía y permitirá recibir visitantes durante toda la temporada de baño en verano.

Dos piscinas flotantes y vigilancia permanente

El recinto cuenta con una plataforma flotante de 20 por 10 metros en la que se han instalado dos piscinas cerradas, una para adultos y otra destinada al público infantil. La oferta se completa con socorristas permanentes, zonas de sombra y descanso, solárium, merenderos, vestuarios, aparcamiento y un chiringuito con terraza de madera orientada hacia el embalse.

La actuación se ha diseñado para facilitar el baño y el ocio sin deteriorar un entorno natural de alto valor ambiental, caracterizado por la vegetación mediterránea y de ribera. También incorpora un centro para actividades náuticas no contaminantes, con el que el Ayuntamiento de este municipio portugués pretende atraer fuera del verano concentraciones y entrenamientos de piragüismo y vela.

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Dónde está la playa fluvial de Odeleite

La playa se encuentra en el embalse de la presa de Odeleite, dentro de la localidad portuguesa de Castro Marim, en el interior del Algarve, no en la costa. Está relativamente cerca de localidades como Vila Real de Santo António (Portugal) y Ayamonte (Huelva). El embalse recibe las aguas de la ribera de Odeleite, conocida popularmente como el Río del Dragón Azul por la forma sinuosa de dragón que dibuja su cauce cuando se observa desde el aire.

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