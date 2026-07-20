Álex Baena, el andaluz indiscutible para De la Fuente que entra de lleno en la historia del fútbol: primer jugador en ganar Eurocopa, Juegos Olímpicos y Mundial

Dos de los tres jugadores andaluces de la Selección Española han hecho historia. Fabián Ruiz ha ganado esta temporada todas las competiciones que ha disputado. Álex Baena se ha convertido en el primer jugador en toda la historia en ganar de manera consecutiva una Eurocopa, un oro en los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. En tan solo dos años, el futbolista del Atlético de Madrid ha logrado algo que solo habían logrado los argentinos Messi y Di María, pero no de forma consecutiva.

De esta manera, Baena, natural de Roquetas de Mar, ha conseguido entrar en la historia justo un día antes de cumplir los 25 años. La localidad almeriense le ha nombrado ya hijo predilecto. "Si hubo un motivo especial para emocionarnos, fue ver a uno de los nuestros. Álex Baena, titular en una final mundialista, llevó el nombre de Roquetas de Mar a lo más alto y nos regaló un orgullo inmenso al celebrar la victoria con la bandera de nuestra ciudad ante el mundo", escribió el Ayuntamiento de la localidad en las redes sociales.

Además de hacerlo hijo predilecto de la ciudad, según ha informado Europa Press, Baena dará nombre a cinco campos de fútbol. Los cinco se construirán próximamente.

El Atlético de Madrid también ha querido acordarse de su jugador. A través de un vídeo compartido en redes, el conjunto colchonero le ha dejado un emocionante mensaje: "Un ganador de la Copa del Mundo. Un campeón de la Eurocopa. Un oro olímpico. El único. En toda la historia del fútbol. Alejandro Baena Rodríguez". La Liga también ha felicitado a Baena: "El primer futbolista de la historia en ganar la Eurocopa, Juegos Olímpicos y el Mundial de manera consecutiva. Feliz cumpleaños, Álex".

El Comité Olímpico Español no podía ser menos y recordó que el almeriense es "un ejemplo de todo". "Qué orgullo que hayas formado parte de nuestra familia olímpica", escribieron en sus redes sociales.

Álex Baena ha sido uno de los indiscutibles para Luis de la Fuente en este Mundial. De hecho, ha jugado siete de los ocho encuentros. Solo se perdió el empate ante Cabo Verde. A partir de ahí, fue creciendo y terminó la fase de grupos con un gol y un MVP ante Uruguay. En las fases finales, Baena ha sido indiscutible para el técnico con el objetivo de sumar la segunda estrella.