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Álvaro Zancajo, el periodista investigado por Antifraude, será senador gracias Vox Andalucía

El nombramiento del periodista se hará efectivo en el pleno del Parlamento de Andalucía del próximo miércoles, sustituyendo a Paloma Gómez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto a Alvaro Zancajo.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto a Alvaro Zancajo. / VOX / Europa Press

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Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

La mano derecha de Santiago Abascal, Álvaro Zancajo, será senador de Vox por designación autonómica a partir de esta semana. Vox ha registrado el nombre del periodista madrileño para sustituir a la hasta ahora representante de la formación en la Cámara Alta, Paloma Gómez. Su nombre será aprobado por el Parlamento de Andalucía en el pleno que tendrá lugar el próximo miércoles.

Zancajo entró en el equipo de Abascal en 2024 y desde entonces ha sido su mano derecha y lo ha acompañado en una gran cantidad de actos del partido por toda España. Desde 2022 es miembro del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía, cargo que compagina con el de jefe de gabinete de Abascal. Ahora, Zancajo tendrá que abandonar su cargo en RTVA para centrarse en el Senado.

En el pacto alcanzado entre la formación de extrema derecha y los populares, además de un listado de 150 medidas y una vicepresidencia, los de Abascal se llevan la vicepresidencia de la Mesa del Parlamento autonómico y un senador por designación autonómica más. Los nombres de los elegidos serán votados este miércoles en la Cámara andaluza y Vox ya ha registrado sus nombres: Zancajo y María Pastor Pérez-Angulo.

Zancajo abandonará su cargo en RTVA

En el documento presentado por el portavoz del grupo Vox en la Cámara, Javier Cortés, al registro del Parlamento de Andalucía, sostienen que Zancajo ha aceptado el nombramiento y el propio periodista firma que "cumple los requisitos exigidos". Además, quien ejerce como mano derecha del líder la formación política sostiene en el texto que "no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad".

Zancajo tendrá que abandonar su cargo en el Consejo de la RTVA. El Reglamento incluye entre las incompatibilidades "cualquier vinculación directa o indirecta" con gabinetes de prensa, entre otros organismos periodísticos o cinematográficos, incluidos con la propia RTVA. Además, la institución autonómica señala en su normativa la importancia de que "deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva".

MIAJADAS (CÁCERES), 12/12/2025.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, realiza declaraciones dentro de la campaña electoral de Extremadura este viernes en Miajadas (Cáceres). EFE/ Jero Morales

Álvaro Zancajo, junto al presidente de Vox, Santiago Abascal, en la campaña electoral de Extremadura. / Jero Morales / EFE

El periodista está siendo investigado desde la pasada semana por la Oficina Andaluza Antifraude por las posibles incompatibilidades de su cargo en la radiotelevisión pública con su papel como coordinador nacional de Comunicación de Vox. Es habitual verlo en multitud de actos junto al líder de la formación de extrema derecha, además ejerce como enlace entre el partido y los medios de comunicación.

Oficina Antiaborto

Esta situación fue denunciada por Adelante Andalucía, que denunció que el periodista madrileño, que fue jefe de campaña de Macarena Olona en las elecciones andaluzas de 2022, desarrolla un "mal uso de su puesto de consejero en la RTVA y trabajar para Vox". La formación subrayó "desempeña funciones de dirección y coordinación de comunicación en una organización política, con intervención operativa y visible como enlace con medios de comunicación".

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Por su parte, Pastor Pérez-Angulo, actual directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla abandonará su cargo municipal para centrarse en la Cámara Alta. La nueva senadora entrará en el cupo de los nombres que puede proponer el PP tras el acuerdo alcanzado para que el líder popular Juanma Moreno, pudiera repetir como presidente de la Junta de Andalucía.

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