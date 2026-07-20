La APS y el Sindicato de Periodistas se concentrarán a las puertas del juzgado durante la declaración del exCeo de ADM acusado de acoso y agresión sexual

El Sindicato de Periodistas ha convocado este martes 21 de julio, a las 11 de la mañana, una concentración en las puertas de los Juzgados de Sevilla, en el Edificio Noga, para apoyar a la compañera que denunció por haber sufrido abusos y acoso sexual por parte de Gustavo Fuentes, ex CEO de Andalucía Digital Media (ADM). "Desde el SPA exigimos que los entornos laborales de los medios de comunicación andaluces sean espacios seguros, libres de cualquier tipo de acoso, violencia machista o abuso de poder".

El motivo de la concentración es que Fuentes tendrá que declarar ante la plaza número 5 de la sección de Violencia sobre la Mujer de Sevilla acusado de acoso y abuso sexual. Su declaración y la de las otras dos testigos en esta fase de instrucción se había pospuesto hasta en dos ocasiones, pero este martes está previsto que el varón acusado pase ante el titular del recién creado juzgado.

La concentración llevará consigo la lectura de un manifiesto y se realizará bajo el título de Por nuestra dignidad: fin a los abusos y a la precariedad en los medios de comunicación". "Esta movilización servirá para denunciar públicamente la grave situación de precariedad estructural que arrastra el sector audiovisual en nuestra comunidad. El SPA señala directamente la externalización sistemática de servicios de la RTVA en productoras privadas que, a menudo, imponen condiciones laborales abusivas, salarios de miseria y jornadas interminables, deteriorando la calidad del servicio público y la salud de sus profesionales", señala el comunicado.

"Desde el sindicato SPA exigimos responsabilidades políticas y empresariales, el cumplimiento estricto de los convenios colectivos y el establecimiento de protocolos eficaces y externos frente al acoso en todas las empresas del sector", expone el comunicado enviado a los medios.

La concentración se llevará a cabo de la mano del SPA, el Comité Intercentros y las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y la Asociación de la Prensa de Sevilla. Esta última institución ha asegurado que, "con esta adhesión, la APS desea mostrar su solidaridad con la compañera que, valientemente, ha denunciado haber sufrido abusos en la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), cuyo caso se dirime en sede judicial".