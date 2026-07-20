Una bajada de 10 grados romperá la ola de calor en Andalucía, según Aemet: "Es probable que este día ya no se cumplan los criterios"

La ola de calor en Andalucía, que comenzará este martes 21 de julio, alcanzará su momento más intenso entre el miércoles y el jueves antes de dar paso a un acusado descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Aemet fija la duración oficial del episodio hasta el jueves 23 y considera que el viernes podría darse por finalizado: "Es probable que este día ya no se cumplan los criterios de ola de calor, dándose por finalizado este episodio". Tras este episodio, varias capitales andaluzas registrarán bajadas de hasta 10 grados en las máximas respecto a este martes y miércoles, según reflejan las tablas de temperaturas en la web de Aemet.

¿Por qué habrá una bajada tan brusca de las temperaturas?

El cambio estará provocado por "la entrada de una masa más fresca por el noroeste peninsular", que iniciaría "un descenso térmico que se iría generalizando en los siguientes días". Aemet advierte, no obstante, de que "la evolución de la DANA, la presencia de calima, la nubosidad media y alta y la intensidad y dirección del viento" son factores de incertidumbre respecto a la duración y la intensidad de la ola de calor. Además, el alivio no llegará al mismo tiempo a toda Andalucía: el viernes todavía se esperan temperaturas elevadas en el medio y alto Guadalquivir y, especialmente, en el extremo sureste por "el predominio de los vientos terrales".

Durante los días más adversos de la ola de calor, el medio y alto Guadalquivir registrará máximas de entre 40 y 42 grados, mientras que en el extremo suroriental de Andalucía, la cuenca del Genil y el interior del Guadalhorce podrán alcanzarse entre 42 y 44 grados. El jueves será especialmente caluroso en Córdoba y Granada, con 42 grados, mientras Sevilla llegará a 39 y Jaén se moverá entre los 40 y 41 grados.

Granada y Jaén bajarán 10 grados

El cambio será especialmente brusco en Granada, que pasará de los 42 grados previstos para el jueves a 32 el sábado, y en Jaén, donde la máxima caerá desde los 41 grados del miércoles hasta los 31. En ambos casos, el termómetro perderá 10 grados respecto al momento más intenso de la ola de calor. También será muy notable el alivio en Córdoba, que bajará de 42 a 34 grados, ocho menos, y en Sevilla, donde los 39 grados del miércoles y el jueves darán paso a una máxima de 33 grados el sábado. Huelva descenderá desde los 36 grados del jueves hasta los 31, mientras que Cádiz, menos afectada por el episodio extremo, pasará de 28 a 26 grados.

Málaga y Almería mantendrán el calor el viernes

El descenso llegará más tarde a las capitales mediterráneas andaluzas. Málaga todavía alcanzará 40 grados el viernes, antes de bajar a 35 el sábado, cinco menos en apenas 24 horas. En Almería se repetirá una evolución similar: la máxima subirá hasta 37 grados el viernes y caerá a 31 el sábado y 30 el domingo. Esta evolución coincide con la advertencia de Aemet de que el viernes "las temperaturas continúen elevadas en numerosas zonas del cuadrante suroriental" y especialmente en el extremo sureste por los vientos terrales.

El sábado traerá el mayor alivio térmico

El sábado será el día del mayor respiro en Andalucía, aunque el domingo se producirá un ligero repunte en buena parte del interior: Granada y Jaén subirán hasta 35 y 34 grados, Córdoba alcanzará 36 y Sevilla se quedará en 34. A pesar de que el viernes podrían dejar de cumplirse los criterios oficiales de ola de calor, Aemet señala que es probable que las temperaturas continúen "en valores de peligro importante hasta el próximo fin de semana".